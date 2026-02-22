경북도-동부권 5개 시군, '통합발전 구상' 공유...정책협의회

'통합특별법' 권역별 특례 공유...특례 연계 대형 프로젝트 발굴 논의

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 동부권 5개 시군(포항, 경주, 영덕, 울진, 울릉)이 머리를 맞대고 통합발전 방안을 공유했다.

특히 'TK통합특별법' 국회 통과를 앞두고 권역별 특례를 공유하고 이와 연계한 대형 프로젝트 발굴 방향을 논의했다.

지난 20일 포항시청에서 열린 '도-시군 통합발전구상 정책협의회'에서다.

경북도가 지난 20일 포항시청에서 동부권 5개 시군과 함께 '통합발전구상 정책협의회'를 열고 있다.[사진=경북도] 2026.02.22 nulcheon@newspim.com

22일 경북도에 따르면 이번 권역별 정책협의회는 22개 시군과 협력체계를 강화하고 올해 경북도 주요 정책 방향인 '민생·현장·연합'에 맞춘 권역별 특화 발전계획 수립과 지역별 현안 해결을 위해 시군 순회형으로 진행되고 있으며, 지난 10일 북부권을 시작으로 이날은 동해안 지역을 대상으로 진행됐다.

경북도는 이날 동부권 정책협의회에서 '첨단산업 메가테크 연합도시', '세계역사문화관광 수도' 등 올해 도정 방향을 설명하고 지난 12일 국회 행정안전위원회에서 의결된 '대구경북통합특별시 특별법안'의 자치권 강화, 균형발전, 지역 미래산업 육성, 문화관광, 도시개발 등 행정 및 재정적 권한 확대에 관한 내용을 공유했다.

통합특별법안에는 △이차전지산업 육성 △저탄소 철강특구 지정 △원자력 및 소형모듈원자로 클러스터 조성 △해양플랜트 산업 클러스터 조성 △수산자원 개발 △지방관리항만 지원 △울릉군 규제자유섬 지정 △국가어항 지정 및 지방어항 지원 △섬 주민 물류 지원 등 동해안 시군이 필요로 하는 맞춤형 특례들이 다수 반영돼 경북 동부권 발전에 기여할 것으로 기대된다.

경북도는 "인공지능(AI), 첨단 바이오헬스, 미래 모빌리티, 수소연료전지 등 첨단산업 육성을 위한 국가의 행정 및 재정적 지원을 끌어냄과 동시에 경제자유구역, 모빌리티 특화도시, 연구개발특구 등 10개 정책특구가 의제된 글로벌미래특구 지정 특례들이 동해안권 발전을 선도하는 대형 프로젝트로 이어지도록 도-시군간의 협력과 논의를 이어가겠다"고 말했다.

동부권 5개 시군에서 건의한 주요 정책과제와 대구경북 통합에 따른 발전 방안 논의도 이어졌다.

△포항 영일만대교 건설 △경주 세계 10대 관광도시 조성 △영덕 강구 연안항 확대 개발 △울진 친환경 양식어업 육성 △울릉 에너지 확충 및 전환 사업 등 시군별 현안 사업에 대한 경북도 차원의 지원과 중앙부처 대응 전략 마련 등도 집중 논의됐다.

경북도는 5개 시군 주요 사업들이 동부권의 공동 발전으로 연계될 수 있는 발전전략 모색과 함께 정부 사업화에 집중하고, 특별법안 특례를 기반으로 한 지역 맞춤형 통합 발전 구상을 수립해 동해안 지역의 미래 경쟁력 제고를 위해 5개 시군과 함께 행정력을 집중한다는 계획이다.

경북도 안성렬 정책기획관은 "경북도는 시군과의 정책 연계를 강화해 지역 밀착형 과제 발굴과 현실화에 집중하겠다"며 "행정통합에 대비한 권역별 발전 구상에도 각 시군의 주요 사업과 의견을 적극 반영해 대구경북 내에서의 균형발전에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

경북도는 도-시군 간 정책협의회를 정례화해 지역 주요 현안에 대한 의견 청취와 해결 방안 강구, 예산 확보 전략까지 패키지로 연계해 22개 시군 정책의 실현 가능성을 더욱 높여나갈 계획이다.

nulcheon@newspim.com