[프로농구] 신이슬 더블더블, 최하위 신한은행 1위 하나은행에 고춧가루

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최하위 인천 신한은행이 1위 부천 하나은행에 고춧가루를 제대로 뿌렸다.

신한은행이 20일 부천체육관에서 열린 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 정규리그 하나은행과의 원정경기에서 52-37로 승리했다. 시즌 5승(20패)째를 거두며 5라운드를 마쳤다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=신한은행 신이슬과 김지영이 20일 하나은행과의 원정경기에서 득점 후 하이파이브를 하고 있다. [사진=WKBL] 2026.02.20 iaspire@newspim.com

신이슬이 19점 11리바운드 3스틸을 기록했고, 미마 루이가 10점 5리바운드를 더했다. 이날 신한은행은 하나은행을 37점으로 묶는 짠물수비로 대어를 낚았다.

경기 초반부터 팽팽한 수비전 흐름이었다. 1쿼터 신한은행이 9-6으로 앞섰고, 2쿼터 신이슬과 루이의 득점으로 간격을 유지했다. 하지만 쿼터 막판 하나은행 진안에 실점해 18-17로 전반을 마쳤다. 전반 양팀 합산 35점 기록은 WKBL 역대 전반전 양 팀 득점 합산 최소 1위 기록이다. 기존 WKBL 역대 전반전 양 팀 득점 합산 최소 기록은 2016년 12월 17일 국민은행과 우리은행전에서 나온 36점(24-12)이다.

후반 역시 신한은행은 압박 수비로 하나은행의 예봉을 막았다. 3쿼터 초반 홍유순과 김지영의 득점으로 간격을 유지한 신한은행은 신이슬, 김지영, 신지현 등 가드진 득점포로 33-26을 만들었다. 4쿼터 최이샘의 득점으로 분위기를 끌어 올린 신한은행은 신지현과 신이슬의 외곽포로 14점 차까지 점수 차를 벌리며 승기를 예감했다. 홍유순의 득점까지 나온 신한은행은 승리를 완성했다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=1위 하나은행이 20일 홈에서 최하위 신한은행에 발목을 잡혔다. [사진=WKBL] 2026.02.20 iaspire@newspim.com

하나은행은 이날 패배로 국민은행(17승8패)에 공동 선두를 허용했다. 진안이 14점 10리바운드로 더블더블을, 이이지마 사키가 12점 6리바운드를 기록했지만 역부족이었다. 3점포가 신한은행 수비에 완전히 막혔다. 18개 중 단 1개만 림을 통과했다.

