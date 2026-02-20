이승훈, 프리스키 하프파이프 한국 최초 올림픽 결선 진출

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 한국 프리스타일 스키 기대주 이승훈(한국체대)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 하프파이프에서 한국 선수 최초로 결선 진출에 성공했다.
이승훈은 20일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 예선에서 1, 2차 시기 합계 76.00점을 기록해 10위에 올랐다. 상위 12명에게 주어지는 결선행 티켓을 확보하며 한국 프리스타일 스키 역사에 이정표를 세웠다.
프리스키 하프파이프는 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 가리는 종목이다. 앞서 열린 스노보드 하프파이프와 경기 방식은 유사하지만 장비가 다르다. 예선에서는 두 차례 연기를 펼쳐 높은 점수를 최종 성적으로 반영한다.
이승훈은 1차 시기에서 76.00점을 받아 출전 선수 25명 중 8위에 올랐다. 2차 시기에서는 고난도 기술에 도전했으나 착지 과정에서 균형이 무너지며 점수를 높이는 데는 실패했다. 결국 1차 시기 점수가 최종 점수로 확정됐고, 순위는 10위로 조정됐지만 결선 진출에는 문제가 없었다.
이승훈은 2021년 주니어 세계선수권대회 준우승으로 이름을 알린 뒤 꾸준히 성장해왔다. 2024년 2월 캐나다 캘거리 월드컵에서 동메달을 따내며 한국 프리스타일 스키 선수 최초의 월드컵 입상 기록을 세웠고, 지난해 2월 하얼빈 동계아시안게임에서는 하프파이프 금메달을 차지하며 한국 선수 최초 역사를 썼다.
이번 대회에서 결선 무대에 오른 이승훈은 한국 프리스타일 스키 사상 첫 올림픽 메달에도 도전한다. 함께 출전한 문희성(한국체대)은 22위에 머물러 결선 진출에 실패했다. 메달의 주인공이 가려질 결선은 21일 오전 3시30분에 열린다.
