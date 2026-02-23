전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

'프로젝트 헤일메리'부터 '호프'·'듄 파트3'까지…SF 대작들이 온다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올 초 '왕과 사는 남자' '휴민트' 등 국산 영화들이 호성적을 보인 가운데, 3월부터 SF 대작 영화들이 연이어 극장가를 찾아온다. 라이언 고슬링 주연의 '프로젝트 헤일메리'부터 나홍진 감독의 '호프', 연말 '듄 PART3'까지 영화팬들의 기대감을 자극한다.

[사진=소니 픽쳐스]

오는 3월 18일 개봉하며 2026 SF 대전의 포문을 여는 작품 '프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품이다. '마션'을 통해 전 세계에 웃음과 감동을 선사했던 SF 천재 작가 앤디 위어의 동명 베스트셀러를 원작이다. 경이로운 우주 비주얼과 압도적인 스케일, '라라랜드' 라이언 고슬링의 출연으로 글로벌 SF영화 팬덤의 지각변동을 일으킬 예정이다.

'프로젝트 헤일메리'는 이미 'TIME'(타임지), 'Variety'(버라이어티), 'Deadline'(데드라인), 'ScreenRant'(스크린랜트) 등 유수의 외신들이 주목한 올해 가장 주목해야 할 기대작이기도 하다. 여기에 아카데미 장편 애니메이션상을 수상한 '스파이더맨: 뉴 유니버스'의 제작을 맡았던 필 로드와 크리스토퍼 밀러가 연출을 맡아 독창적인 비주얼 세계를 구축하고, '마션'의 각본을 맡았던 드류 고다드가 합류해 밀도있는 서사를 완성했다. 전 세계에 구축된 원작 소설의 팬덤만큼이나, 확고한 SF 영화팬덤의 기대를 한 몸에 받고 있는 올해의 대표작이다.

[사진=유니버설 픽쳐스]

할리우드 영화계의 전설 스티븐 스필버그의 SF 신작 '디스클로저 데이'는 6월 10일 개봉을 확정했다. '죠스', 'E.T.', '쥬라기 공원', '라이언 일병 구하기' 등 시대를 대표하는 작품들을 탄생시킨 거장이 다시 한 번 미지의 존재를 스크린 위에 펼쳐낸다. 특히 '쥬라기 공원', '미션 임파서블' 시리즈 등을 집필한 각본가 데이빗 코엡이 스티븐 스필버그 감독과 재회했다. 인류 앞에 모습을 드러내려는 미지의 존재와 세상의 균열, 은폐된 기밀을 밝히려는 자와 의문의 추격까지, 예측 불가한 전개와 미스터리가 관객들을 사로잡을 예정이다. 에밀리 블런트, 조쉬 오코너, 콜린 퍼스 등 탄탄한 배우진의 강렬한 앙상블도 기대감을 끌어올리는 포인트다.

[사진=플러스엠 엔터테인먼트]

국내에서도 나홍진 감독의 '호프'로 SF 대작 시장에 도전장을 낸다. 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 특히 깊은 숲 속, 전속력으로 달리는 말 위의 인물이 외계인으로부터 도망치던 청년의 목덜미를 잡아 위험으로부터 구하는 찰나를 포착해 만들어진 티저 포스터가 앞서 공개됐다. 과연 어떤 이야기가 이번 영화에 담길지 흥미를 자극한다. 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 알리시아 비칸데르, 마이클 패스밴더까지 국내외 배우들이 대거 합류해 글로벌 스케일을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '듄 파트2'의 한 장면 [사진=워너브러더스 코리아] 2024.02.21 jyyang@newspim.com

연말에는 탄탄한 글로벌 팬덤을 자랑하는 '듄' 시리즈의 PART3 개봉이 예정돼있다. '컨택트' '그을린 사랑' '블레이드 러너 2043' 등으로 탁월한 연출과 세계관을 선보여온 드니 빌뇌브 감독작이다. 티모시 샬라메, 젠데이아가 주연을 맡은 듄 시리즈의 연출을 맡은 드니 빌뇌브는 대부분의 SF 명작 영화들이 모티브 삼았던 '듄' 원작소설을 모두가 납득 가능한 방식으로 구현해내며 영화계의 찬사를 받아왔다.

듄 PART3는 올해 12월 개봉을 확정했다. 전편에서 폴이 목숨을 건 도전과 역경을 거쳐 제국의 황제로 등극한 이후, 12년이 지난 시점을 그린다. 전 편의 오스틴 버틀러, 레아 세이두의 활약과 플로렌스 퓨, 안야 테일러조이 등의 합류에 이어 PART3 에는 배우 로버트 패틴슨이 새로이 등장할 예정이다. 압도적인 세계관의 SF 마스터피스의 새로운 장, 영화로 제작되는 마지막 이야기에 전 세계적인 관심이 드높은 가운데, 전 세계 최초 국내 개봉 여부에도 이목이 쏠린다.  

jyyang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동