'프로젝트 헤일메리'부터 '호프'·'듄 파트3'까지…SF 대작들이 온다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올 초 '왕과 사는 남자' '휴민트' 등 국산 영화들이 호성적을 보인 가운데, 3월부터 SF 대작 영화들이 연이어 극장가를 찾아온다. 라이언 고슬링 주연의 '프로젝트 헤일메리'부터 나홍진 감독의 '호프', 연말 '듄 PART3'까지 영화팬들의 기대감을 자극한다.

[사진=소니 픽쳐스]

오는 3월 18일 개봉하며 2026 SF 대전의 포문을 여는 작품 '프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'(라이언 고슬링)가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품이다. '마션'을 통해 전 세계에 웃음과 감동을 선사했던 SF 천재 작가 앤디 위어의 동명 베스트셀러를 원작이다. 경이로운 우주 비주얼과 압도적인 스케일, '라라랜드' 라이언 고슬링의 출연으로 글로벌 SF영화 팬덤의 지각변동을 일으킬 예정이다.

'프로젝트 헤일메리'는 이미 'TIME'(타임지), 'Variety'(버라이어티), 'Deadline'(데드라인), 'ScreenRant'(스크린랜트) 등 유수의 외신들이 주목한 올해 가장 주목해야 할 기대작이기도 하다. 여기에 아카데미 장편 애니메이션상을 수상한 '스파이더맨: 뉴 유니버스'의 제작을 맡았던 필 로드와 크리스토퍼 밀러가 연출을 맡아 독창적인 비주얼 세계를 구축하고, '마션'의 각본을 맡았던 드류 고다드가 합류해 밀도있는 서사를 완성했다. 전 세계에 구축된 원작 소설의 팬덤만큼이나, 확고한 SF 영화팬덤의 기대를 한 몸에 받고 있는 올해의 대표작이다.

[사진=유니버설 픽쳐스]

할리우드 영화계의 전설 스티븐 스필버그의 SF 신작 '디스클로저 데이'는 6월 10일 개봉을 확정했다. '죠스', 'E.T.', '쥬라기 공원', '라이언 일병 구하기' 등 시대를 대표하는 작품들을 탄생시킨 거장이 다시 한 번 미지의 존재를 스크린 위에 펼쳐낸다. 특히 '쥬라기 공원', '미션 임파서블' 시리즈 등을 집필한 각본가 데이빗 코엡이 스티븐 스필버그 감독과 재회했다. 인류 앞에 모습을 드러내려는 미지의 존재와 세상의 균열, 은폐된 기밀을 밝히려는 자와 의문의 추격까지, 예측 불가한 전개와 미스터리가 관객들을 사로잡을 예정이다. 에밀리 블런트, 조쉬 오코너, 콜린 퍼스 등 탄탄한 배우진의 강렬한 앙상블도 기대감을 끌어올리는 포인트다.

[사진=플러스엠 엔터테인먼트]

국내에서도 나홍진 감독의 '호프'로 SF 대작 시장에 도전장을 낸다. 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 특히 깊은 숲 속, 전속력으로 달리는 말 위의 인물이 외계인으로부터 도망치던 청년의 목덜미를 잡아 위험으로부터 구하는 찰나를 포착해 만들어진 티저 포스터가 앞서 공개됐다. 과연 어떤 이야기가 이번 영화에 담길지 흥미를 자극한다. 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 알리시아 비칸데르, 마이클 패스밴더까지 국내외 배우들이 대거 합류해 글로벌 스케일을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '듄 파트2'의 한 장면 [사진=워너브러더스 코리아] 2024.02.21 jyyang@newspim.com

연말에는 탄탄한 글로벌 팬덤을 자랑하는 '듄' 시리즈의 PART3 개봉이 예정돼있다. '컨택트' '그을린 사랑' '블레이드 러너 2043' 등으로 탁월한 연출과 세계관을 선보여온 드니 빌뇌브 감독작이다. 티모시 샬라메, 젠데이아가 주연을 맡은 듄 시리즈의 연출을 맡은 드니 빌뇌브는 대부분의 SF 명작 영화들이 모티브 삼았던 '듄' 원작소설을 모두가 납득 가능한 방식으로 구현해내며 영화계의 찬사를 받아왔다.

듄 PART3는 올해 12월 개봉을 확정했다. 전편에서 폴이 목숨을 건 도전과 역경을 거쳐 제국의 황제로 등극한 이후, 12년이 지난 시점을 그린다. 전 편의 오스틴 버틀러, 레아 세이두의 활약과 플로렌스 퓨, 안야 테일러조이 등의 합류에 이어 PART3 에는 배우 로버트 패틴슨이 새로이 등장할 예정이다. 압도적인 세계관의 SF 마스터피스의 새로운 장, 영화로 제작되는 마지막 이야기에 전 세계적인 관심이 드높은 가운데, 전 세계 최초 국내 개봉 여부에도 이목이 쏠린다.

jyyang@newspim.com