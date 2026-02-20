경남은행, 4조3000억원 규모 지역밀착 금융 본격 추진

소상공인·중소기업 정책 자금 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK경남은행은 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 '생산적 금융 실행 협의회'를 출범하고 4조3000억원 규모의 지역형 생산적 금융을 본격 추진한다고 20일 밝혔다.

김태한 은행장이 위원장을 맡은 협의회는 혁신성장금융센터, 혁신금융지원분과, 미래성장투자분과, 지역밸류업분과로 구성됐다.

BNK경남은행이 생산적·포용적 금융 확대 지원과 지역 경제 활성화를 위해 '생산적 금융 실행 협의회'를 출범해 운영 중이다.[사진=BNK경남은행] 2026.02.20

협의회는 이날 본점 대회의실에서 첫 회의를 열고 생산적·포용적 금융 주요 추진사업 현황을 공유하고 각 기관·지자체와의 업무협력(MOU) 추진, 조직 체계 정비 등을 논의했다.

은행은 지역 산업과 기업에 대한 자금 지원을 강화하기로 했으며 정책 및 국책사업 참여 기회를 발굴해 지역특화산업 육성에 기여하기로 했다.

4조3000억원 규모의 지역형 생산적 금융은 미래성장·혁신기업, 지역 특화산업, 지역 소상공인·중소기업 등을 전방위적으로 지원한다.

해양·조선·방산·물류·항공우주 등 지역 특화산업에 금융지원을 확대하며, AI·반도체·이차전지·로봇·항공우주·방산 등 11대 첨단전략산업에는 추가 금리 우대를 적용한다.

신용보증기금·기술보증기금과 연계한 보증서 특판대출을 통해 경기 둔화로 어려움을 겪는 지역 소상공인과 중소기업에 정책 연계 자금을 공급한다.

포용적 금융 지원도 병행한다. 정책성 서민금융대출 상품을 적극 운용하고 외국인근로자 전세대출이자, 청년지역정착 저리대출, 소상공인 경영컨설팅 등을 지원할 계획이다.

김 은행장은 "지역의 성장을 위해서는 금융지원 규모 이상의 가치를 창출하는 생산적 금융 모델이 필요하다"며 "지역과 함께하는 든든한 파트너로서 지역가치 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

