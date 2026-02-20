창녕군, 제65회 3·1민속문화제 28일 개막…영산줄다리기 등

독립운동 정신과 전통 계승 쟁점

무형유산 공개 지역문화 활성화

[창녕=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창녕군은 제65회 3·1민속문화제를 오는 28일부터 3월3일까지 나흘간 영산 국가무형유산 놀이마당과 연지공원 일원에서 개최한다고 20일 밝혔다. 이번 행사는 (사)3·1민속문화향상회가 주최·주관한다.

올해로 65회를 맞는 3·1민속문화제는 영산 지역의 독립만세운동 정신을 계승하고 지역 고유 민속놀이의 전통을 이어가기 위해 1961년부터 열리고 있다.

제65회 3·1민속문화제 포스터[사진=창녕군] 2026.02.20

첫날인 2월 28일 개막 전야제에서는 제등축하 시가행진, 쥐불놀이, 3·1만세운동 재현, 낙화 불꽃놀이, 통영오광대 초청공연 등 다채로운 행사가 펼쳐진다.

이어 3월 1일에는 쇠머리대기 안전기원제, 3·1독립결사대 위령제, 구계목도 시연회, 개막식, 골목줄다리기, 통일메아리악단 공연이 차례로 진행된다. 이날은 특히 국가무형유산인 영산쇠머리대기 공개행사가 열린다.

셋째 날인 3월 2일에는 삼일민속 궁도대회, 시무구지 놀이, 청소년 페스티벌, 마당극 등 지역문화가 어우러진 프로그램이 마련됐다.

마지막 날인 3월 3일은 따오기춤 공연과 꼬마줄다리기, 영산줄다리기 공개행사가 이어지며 축제의 막을 내린다.

1일부터 2일까지 연지공원에서는 짚공예, 자개 손거울 만들기, 전통 민속놀이 등 가족 단위 방문객을 위한 체험 부스도 운영된다.

영산쇠머리대기와 영산줄다리기는 군민의 화합과 단결을 상징하는 대동놀이로, 각각 국가무형유산과 유네스코 인류무형유산으로 등재된 창녕의 대표 문화유산이다.

군 관계자는 "올해는 낙화 불꽃놀이와 마당극, 짚공예 체험 등 새로운 전통 체험 프로그램을 대폭 확대했다"며 "많은 분들이 방문해 영산의 뜨거운 숨결과 유서 깊은 민속문화를 함께 느끼길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com