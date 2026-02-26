(목요일·음력 1월10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월26일(목요일·음력 1월10일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 애원하며 잡은 사랑이 오겠다.
72년생 : 새로운 사랑이 시작되겠다.
84년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
96년생 : 생각보다 좋은 성과에 만족하겠다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 획기적 아이디어로 승리를 쟁취하겠다.
73년생 : 손을 떼는 것이 좋겠다.
85년생 : 매사 신중히 처리하는 것이 좋겠다.
97년생 : 상대발 입장을 존중해 줘야 하겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 꼼꼼하게 살펴보는 것이 좋겠다.
74년생 : 같이 가는 것이 좋겠다.
86년생 : 주변을 잘 살펴보는 것이 좋겠다.
98년생 : 하는 일마다 잘 풀리겠다.
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 변화를 시도하는 것이 좋겠다.
75년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
87년생 : 중대한 일이 생기겠다.
99년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 나누어 가지는 것이 좋겠다.
76년생 : 떠나는 사람이 있겠다.
88년생 : 새옹지마를 현실로 보겠다.
00년생 : 계약 운세가 매우 좋겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 즐거운 일만 생기겠다.
77년생 : 희망이 현실로 나타나겠다.
89년생 : 직접 하는 것이 좋겠다.
01년생 : 돌아섰던 사랑이 다시 돌아오겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 가지 말라 애원할 일이 생기겠다.
78년생 : 지금 최고의 영광이 찾아오겠다.
90년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
02년생 : 누구도 알 수 없는 길을 떠나겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 오랜 세월 준비한 결과가 만족스럽겠다.
79년생 : 조심스럽게 일을 시작하는 것이 좋겠다.
91년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
03년생 : 숲속에서 포효하는 한 마리 호랑이가 되겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 남들이 입방아를 찧겠다.
80년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
92년생 : 명예를 얻는 일을 시작하겠다.
04년생 : 가여운 사랑으로 시작하겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원했던 일이 성사되겠다.
81년생 : 함께 하면 손해를 보겠다.
93년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
05년생 : 하는 일마다 좋은 소식이 들려오겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
82년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
94년생 : 잡은 기회가 결정적이겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 도움을 받아 좋은 결과를 얻겠다.
83년생 : 난해한 사람을 만나 곤란을 겪겠다.
95년생 : 나 자신을 사랑하는 것이 중요하겠다.