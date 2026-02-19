전북, 2036 전주하계올림픽 유치신청서 '문체부' 제출

경제성·국민 지지 기반 정부 심의 절차 돌입
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 2036년 하계올림픽 유치를 위한 국가 승인 절차에 본격 착수했다. 도는 19일 문화체육관광부에 '2036 전주하계올림픽 유치신청서'를 공식 제출했다고 밝혔다.
이는 대한체육회가 전북을 국내 후보도시로 선정한 데 따른 후속 조치로, 국제경기대회 지원법 등 관련 법령에 근거한 중앙정부 심의 단계에 진입했음을 의미한다.
신청서에는 2036년 7월 25일부터 9월 7일까지 열리는 올림픽과 패럴림픽 구상이 담겼다.
선택종목을 포함한 33개 종목을 전북을 중심으로 서울, 대구, 충북 충주 등 연대도시에서 분산 개최하고, 기존 경기장을 최대한 활용해 저비용·고효율의 지속가능한 대회를 구현한다는 계획이다.
이를 통해 수도권 집중 완화와 국가 균형발전이라는 과제도 함께 추진한다는 전략이다.
전북은 정부 심의 과정에서 올림픽 유치가 가져올 경제적 파급효과와 지역경제 활성화, 대회 이후에도 활용 가능한 레거시 전략, AI·디지털 기반의 혁신 운영 모델 등을 중점 부각할 방침이다.
사전타당성조사에서는 비용 대비 편익(B/C) 1.03으로 경제성이 확보된 것으로 분석됐다. 여론조사에서도 국민 82.7%, 전북도민 87.6%가 개최에 찬성해 높은 지지도를 확인했다.
전북도의회도 지난 6일 유치 동의안을 의결하며 행정 절차를 마무리했다.
도는 정부 심의 대응과 함께 국제올림픽위원회(IOC) 개최지 선정 절차에도 체계적으로 대비해 국제 경쟁력을 강화할 계획이다.
유희숙 전북특별자치도 2036하계올림픽유치단장은 "도의회 동의를 바탕으로 신청서를 제출했다"며 "정부 심의에 철저히 대응해 국가 공식 유치 사업으로 확정되도록 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.
