단양군, 정밀 토양검정으로 과학영농 체계 강화

친환경 농업…GAP 인증 농가 지원
[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 본격적인 봄철 영농을 앞두고 한 해 농사의 기반이 되는 토양 관리에 나선다고 19일 밝혔다.
정밀 토양검정을 통해 과학영농 체계를 강화하고, 합리적인 시비 관리로 농가 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.
군 농업기술센터는 비료 살포 전 토양 상태를 정밀 진단하고, 그 결과에 따른 맞춤형 시비처방서를 제공해 과다 시비를 사전에 차단하고 토양 건강을 체계적으로 관리할 계획이다.
봄철 시비는 한 해 농사의 생산성과 직결되는 핵심 작업이다. 토양 여건을 고려하지 않은 비료 사용은 양분 불균형을 초래하고, 장기적으로는 토양 환경 악화로 이어질 수 있다.
토양검정은 토양산도(pH), 전기전도도(EC), 유기물 함량을 비롯해 인산·칼륨 등 주요 양분과 칼슘·마그네슘 등 토양 성분을 종합 분석한다.
특히 군은 일반 양분 분석과 함께 카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈 등 8개 항목에 대한 중금속 정밀 분석도 병행하고 있다.
이를 통해 친환경 및 GAP 인증 농가에 필요한 토양 중금속 분석 통보서 발급을 지원하며, 안전 농산물 생산 기반을 선제적으로 관리하고 있다.
해당 서비스는 특정 작목과 관계없이 관내 모든 농업인을 대상으로 제공되며, 토양검정과 중금속 분석 모두 무료로 지원된다.
군 농업기술센터 관계자는 "토양 건강은 안정적인 작물 생육과 농가 소득을 좌우하는 가장 기본적인 요소"라며 "정밀 토양검정을 통해 과다 시비를 예방하고, 친환경 농업 기반을 강화해 지속가능한 농업도시 단양을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
