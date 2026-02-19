부산시, 인공지능행정 추진계획 수립…AI 행정서비스 확대 등

복지·안전 강화로 시민 편의성 증대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 인공지능(AI)을 행정 전반에 본격 도입하는 '2026년 부산광역시 인공지능행정 추진계획'을 수립하고 지능형 행정 구현을 본격적으로 추진한다고 19일 밝혔다. 시민이 일상에서 체감할 수 있는 AI 행정서비스 확대와 업무 효율화가 핵심이다.
시는 '부산광역시 인공지능행정 조성에 관한 조례'에 따라 매년 인공지능행정 추진계획을 마련하고 있으며, 올해 계획은 행정 효율성 제고와 체감형 서비스 확대에 방점을 찍고 있다.
시는 '시민과 함께 성장하는 글로벌 지능행정 인공지능 도시'를 비전으로 제시하고, ▲AI 기반 지능형 행정혁신 ▲일상을 바꾸는 공감 AI 확산 등 2대 중점 과제 아래 38개 세부 과제를 단계적으로 추진한다.
AI 기반 지능형 행정혁신 분야에서는 인공지능 행정서비스를 고도화하고 범용 AI 업무지원 환경을 구축해 공무원 업무 생산성을 높인다. 이를 위해 행정에 특화된 AI 인프라를 확충하고, 생성형 AI 활용 윤리 지침 이행과 개인정보 보호 강화를 병행해 신뢰 가능한 AI 행정 체계를 갖출 계획이다. 공무원을 대상으로 한 AI 활용 역량 강화 교육과 학습모임을 통해 실무형 인공지능 인재도 지속 양성한다.
일상을 바꾸는 공감 AI 확산 분야에서는 민원, 복지, 일자리, 관광 등 생활 밀접 분야에 AI 서비스를 집중한다. 복지·돌봄 영역에선 24시간 상담이 가능한 AI 챗봇과 돌봄 정보 통합 안내 서비스를 도입해 필요한 정보를 상시 제공하고, 장애인 거주 시설과 취약계층 현장에는 AI·사물인터넷(IoT) 기반 안전 모니터링을 적용해 돌봄의 질과 안전성을 높인다.
일자리 분야에선 AI 기반 일자리 정보 제공과 맞춤형 상담 서비스로 구직 편의를 높이고, 문화·관광 분야에선 관심사·대출 이력 분석을 통한 맞춤형 도서 추천, AI 기반 음식점 외국어 메뉴판 제작 지원 확대 등으로 시민과 외국인 방문객의 이용 편의를 강화한다.
재난·안전·교통·도시·산업 분야에는 AI 분석·예측 기술을 활용해 사고와 위험 요소를 사전에 감지하고 선제 대응 체계를 구축한다. 전통시장 화재 예방을 위한 AI 안전 모니터링, 교통 혼잡·사고 위험 예측 지능형 교통관리, 교량·도시 시설물 이상 징후 조기 감지 등 시민 안전과 직결되는 영역에 AI를 집중 투입해 재난 대응 속도와 도시 운영 효율을 끌어올릴 방침이다.
박근록 행정자치국장은 "이번 인공지능행정 추진계획은 AI를 행정 전반에 내재화해 일하는 방식을 바꾸고, 시민이 실제로 변화를 체감하는 행정을 구현하기 위한 것"이라며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 인공지능 행정을 통해 행정서비스의 편의성과 만족도를 지속적으로 높이겠다"고 말했다.
