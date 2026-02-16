한국 남자 쇼트트랙, 5000m 계주 조 1위로 결선행

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 쇼트트랙이 계주에서 결선에 올라 2006 토리노 이후 20년 만의 금메달을 노린다.
신동민, 이정민, 임종언, 이준서가 나선 한국 대표팀은 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 준결승 2조에서 6분52초708로 1위를 차지했다.
한국 남자 쇼트트랙은 황대헌이 1500m에서 은메달을 땄고 임종언이 1000m에서 동메달을 획득했지만 500m는 전원 예선 탈락으로 끝났다. 골든 데이인 21일 남자 5000m 계주에서 금메달을 노린다.
한국은 준결승에서 네덜란드 일본 벨기에와 함께 달렸다. 초반은 3~4위권에서 힘을 아꼈다. 24바퀴를 남기고 속도를 끌어올렸다. 이정민이 인코스 추월로 순위를 올렸다. 21바퀴를 남겼을 때 이준서가 선두로 올라섰고 이후 네덜란드와 선두 경쟁이 이어졌다.
후반에는 한 번 흔들렸다. 바통 터치 과정에서 작은 실수가 나와 선두를 내줬다. 하지만 7바퀴를 남기고 1위를 되찾았고 이후 2위권과 격차를 벌리며 가장 먼저 결승선을 통과했다.
준결승 1조에서는 캐나다와 이탈리아가 결승에 올랐다. 린샤오쥔이 포함된 중국은 3바퀴를 남길 때까지 선두를 달렸지만 연속 추월을 허용해 3위로 밀렸다. 비디오 판독도 진행됐지만 결과는 바뀌지 않았다.
psoq1337@newspim.com