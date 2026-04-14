'가성비 전략 통했다' 다이소, 지난해 매출 4조 돌파...실적 고공행진

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매출 4.5조·영업익 4424억…전년比 각각 14%·19% 증가

가성비 소비 확산·전략 상품 흥행이 성장 견인

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = ㈜아성다이소가 고물가 국면 속에서 '가성비 소비' 확산을 발판으로 질적 성장을 이어갔다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 감사보고서에 따르면, 아성다이소의 지난해 매출액은 4조5363억 원, 영업이익은 4424억 원을 각각 기록했다.

다이소 로고. [사진=아성다이소 제공] nrd@newspim.com

재작년인 2024년과 비교하면 매출과 영업이익은 각각 14.3%, 19.2% 증가한 수치다.

이 같은 실적 개선은 고물가로 인한 소비 양극화 속에서 가성비 중심의 합리적 소비가 확산된 데 따른 것으로 분석된다. 특히 화장품·패션·건강기능식품 등 전략 상품군 확대와 '쿨썸머', '크리스마스' 등 시즌·시리즈 상품의 흥행이 성장을 견인했다.

아성다이소는 올해도 '고객 중심 경영'을 핵심 기조로 삼고 사업 경쟁력 강화에 나설 방침이다. 다양한 고품질 상품을 지속적으로 선보이는 동시에 균일가 상품의 안정적 공급을 위해 매장과 물류 시스템 고도화에 역량을 집중할 계획이다.

1997년 서울 강동구 천호동 1호점으로 출발한 아성다이소는 현재 전국 1600여 개 매장을 운영 중이다. 균일가 생활용품이라는 사업 본질에 충실한 전략을 바탕으로 합리적인 가격과 품질 경쟁력을 앞세워 소비자 기반을 확대하고 있다.

nrd@newspim.com