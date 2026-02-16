황대헌·임종언, 쇼트트랙 500m 예선 나란히 탈락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황대헌과 임종언이 500m에서 나란히 탈락했다. 황대헌(강원도청)과 임종언(고양시청)은 16일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에서 나란히 탈락했다. 두 선수 모두 3위로 결승선을 통과했으나 각 조 상위 2명에게 주어지는 자동 진출권을 얻지 못했다. 남은 티켓은 3위 선수들 가운데 기록 순에서도 그 문턱을 넘지 못했다.
황대헌은 예선 4조에 배정됐다. 초반부터 3위에 자리해 레이스 내내 그 자리를 유지했다. 막판 아웃코스를 공략하며 추월을 시도했지만 끝내 순위를 바꾸지 못했다. 기록은 41초191로 3위 선수 가운데 상위 기록자에게 주어지는 진출권을 노렸으나 어드밴스드가 발생하면서 상황이 더 불리해졌다.
임종언은 예선 마지막 8조에서 레이스를 치렀다. 린샤오쥔(중국·임효준)과 같은 조였다. 출발 직후 첫 코너에서 접촉이 나오며 넘어졌다. 재출발이 선언됐고 다시 시작된 레이스에서 임종언은 3위로 출발해 선두 그룹을 추격했다. 마지막 바퀴에서 바깥쪽을 노렸으나 중심이 흔들렸다. 끝까지 2위를 노렸지만 린샤오쥔에게 밀렸다. 기록은 41초289. 임종언도 3위 기록 경쟁에서 밀려 예선에서 일정을 마쳤다.
한국은 2022 베이징 동계 올림픽에 이어 이번 대회에서도 남자 500ｍ 메달 획득에 실패했다. 한국 남자 쇼트트랙의 500m 올림픽 역사는 오랜 시간 멈춰있다. 1994 릴레함메르 대회에서 채지훈이 금메달을 따낸 뒤 정상에서 점점 멀어지고 있다. 마지막 메달은 2018 평창에서 황대헌의 은메달과 임효준의 동메달이다.
