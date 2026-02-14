임종언 15일 1500m 출전, 쇼트트랙 첫 金 사냥...김준호 스피드스케이팅 500m 출전

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=임종언(고양시청)이 쇼트트랙 첫 금메달을 목에 걸까. 15일 1500m에 출전해 마수걸이 금메달 사냥에 나선다. 김준호(강원도청)도 스피드스케이팅 500m에 출전한다. 한국 여자 컬링은 덴마크를 상대한다.
임종언은 15일 오전 4시 15분(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열리는 2026 밀라노 코르티나담페초 쇼트트랙 남자 1500ｍ 준준결선에 출전한다.
남자 1500m는 준준결선을 시작으로 준결선과 결선 모두 같은 날 진행된다. 메달이 결정되는 결선은 15일 오전 6시 42분부터 펼쳐진다. 지난 13일 남자 1000m에서 동메달을 획득한 임종언이 금메달 레이스를 펼칠지 기대를 모으고 있다. 임종언과 함께 황대헌(강원도청), 신동민(화성시청)도 함께 출전한다.
같은날 쇼트트랙 여자 1000m 예선과 3000m 계주 준결선도 진행된다. 여자 1000m에는 최민정, 김길리(이상 성남시청)와 노도희(화성시청)가 출전한다. 여자 3000m계주에서는 베테랑 심석희(서울시청), 이소연(스포츠토토)이 함께 나선다.
베테랑 김준호는 15일 오전 1시부터 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열리는 스피드스케이팅 남자 500m 메달 레이스에 나선다.
2014 소치 대회부터 올림픽에 출전하고 있는 김준호는 네 번째 올림픽 무대다. 마지막일 수 있는 이번 올림픽에서 간절히 메달을 원하고 있다. 김준호는 지난해 11월 열린 1차 월드컵에선 33초78로 6년 8개월 만에 한국기록을 경신하며 동메달을 땄고, 같은 달 2차 월드컵에선 33초99로 금메달을 목에 걸었다.
한편 첫 경기 패배 후 2연승을 기록 중인 한국 여자 컬링 대표팀 5G(스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지)는 15일 오전 3시 5분 덴마크(1승2패)와 만난다.
