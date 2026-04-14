AI가 바꾼 채용 기준… "결정하는 인재"가 뜬다

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 청년 일자리 시장의 구조가 빠르게 재편되고 있다. 생성형 AI 확산과 기업들의 자동화 도입이 가속화되면서 신입 채용 규모는 줄어드는 반면, 기업이 요구하는 인재상의 기준은 뚜렷하게 변화하는 추세다.

대한상공회의소가 지난해 하반기 500여 개 기업 인사담당자를 대상으로 실시한 채용 트렌드 조사에 따르면, 소통·협업 능력(55.4%)과 직무 전문성(54.9%)이 핵심 요건으로 꼽혔다. 이어 도전정신·문제 해결 능력(25.8%), 창의성·혁신 역량(25.0%), 실행력·주도성(20.8%) 등이 뒤를 이었다. 주체적인 판단력과 리더십이 중요한 역량으로 부각되고 있는 것이다.

이에 따라 단순히 주어진 업무를 수행하는 '지식형 인재'보다, 스스로 문제를 정의하고 방향을 설정하는 '의사결정형 인재'로 채용 기준이 이동하고 있다. 반복·기초 업무 중심의 직무 재편이 진행되면서 기업이 요구하는 역량 역시 판단력과 문제 해결 능력 중심으로 빠르게 전환되는 흐름이다.

이 같은 변화 속에서 신입 단계부터 실제 비즈니스 의사결정을 경험하며 리더십을 키울 수 있도록 지원하는 기업들이 주목받고 있다. 체계적인 인재 육성 시스템을 갖춘 한국P&G는 채용전환형 인턴 모집에 나서며 미래 리더 확보에 속도를 내고 있다.

◆ AI 시대에 더욱 부각되는 '인재 중심' 전략… 입사 첫날부터 리더십 육성

189년 역사의 글로벌 생활용품 기업 P&G는 페브리즈, 다우니, 질레트, 오랄비 등 브랜드 포트폴리오를 기반으로 시장을 선도해왔다. 이러한 경쟁력의 배경에는 핵심 인재를 지속적으로 배출해온 '인재 파워하우스' 전략이 자리하고 있다.

P&G는 '인재가 가장 중요한 자산'이라는 철학 아래 인턴과 신입사원에게도 입사 첫날부터 업무 주도권을 부여하는 'Day1 Culture'를 운영한다. 이를 통해 구성원들이 실제 비즈니스 의사결정에 참여하며 판단력과 문제 해결 역량을 빠르게 축적할 수 있도록 한다.

또한 개인별 커리어 코칭을 통해 잠재력을 발굴하고, 데이터 기반 의사결정과 협업 중심의 업무 환경 속에서 빠른 성장을 지원한다. '커리어 맵' 제도를 통해 직원들이 스스로 경력 경로를 설계할 수 있도록 돕는 것도 특징이다. 이와 함께 리더십 아카데미, 직무 순환, 글로벌 파견 프로그램 등을 통해 다양한 경험 기회를 제공하고 있다.

◆ 내부 승진 중심 인재 전략… 성과와 보상 체계도 강화

이 같은 인재 육성 전략은 성과로 이어지고 있다. P&G는 'Build from Within' 전략을 기반으로 전 세계 임원의 약 99%를 내부에서 발탁하고 있다. 조직과 사업에 대한 이해도가 높은 내부 인재를 중심으로 실행력을 강화하는 구조다.

성과와 성장을 연계한 보상 체계도 갖췄다. 대졸 신입사원 초임은 약 6000만 원 수준이며, 성과급과 함께 연간 식대 240만 원, 복지비 250만 원이 별도로 제공된다. 주식 매칭 제도를 통해 회사 성장의 성과를 구성원과 공유하며, 유연근무제와 추가 유급휴가, 출산·육아 지원 등으로 일·생활 균형도 지원한다.

◆ 채용전환형 인턴 모집… 실무 프로젝트·해외 경험 제공

한국P&G는 오는 4월 17일까지 '2026 채용전환형 인턴십' 지원자를 모집한다. 모집 분야는 ▲영업마케팅 ▲재무전략 ▲공급망관리 ▲정보기술 등 4개 부문이다. 학·석사 기졸업자 또는 2027년 8월 이내 졸업 예정자라면 전공과 관계없이 지원할 수 있다.

전형은 서류 접수와 온라인 시험, 면접 순으로 진행되며 최종 합격자는 6월 초 발표된다. 인턴십은 6월 말부터 약 2개월간 진행되며, 참가자들은 실제 비즈니스 과제를 수행하며 프로젝트를 주도하게 된다. 우수 수료자에게는 정규직 전환 기회가 제공된다.

한국P&G 오피스 전경

또한 아시아태평양 지역 허브인 싱가포르 지사 방문을 통해 글로벌 업무 환경을 경험할 수 있는 기회도 주어진다.

한국P&G 관계자는 "P&G는 인재를 핵심 성장 동력이자 파트너로 보고 있다"며 "주도적인 리더십을 갖춘 인재들이 글로벌 무대에서 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.

leedh@newspim.com