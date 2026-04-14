김상욱 민주당 울산시장 후보 "울산항 에너지 허브, 부울경 협력 필수"

"액체화물 처리량 전국 1위…특별법 통과땐 동북아 물류허브 도약"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김상욱 더불어민주당 울산광역시장 후보는 14일 울산항을 중심으로 한 부산·울산·경남(부울경) 해양수도 구축을 위해서는 광역 협력이 필수적이라고 강조했다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "울산항은 2023년 기준 연간 액체 화물 처리량 전국 1위로, 1억 5500만t(톤)의 액체 화물을 처리하며 전국 점유율 28.6%를 기록하고 있다"며 "울산은 297개 기업이 132조 원을 생산하는 전국 1위의 석유 화학 생산지역"이라고 설명했다.

김 후보는 이날 민주당 김경수 경남도지사 후보, 전재수 부산광역시장 후보와 함께 노무현 전 대통령의 묘역이 있는 경남 김해 진영읍 봉하마을에서 공동 기자회견을 열고 부울경 메가시티 비전을 선언했다.

더불어민주당 김상욱(왼쪽) 울산광역시장 후보와 김경수(가운데) 경남도지사 후보, 전재수 부산광역시장 후보가 14일 노무현 전 대통령의 묘역이 있는 경남 김해 진영읍 봉하마을에서 공동 기자회견을 열고 부산·울산·경남 메가시티 비전을 선언하고 있다. [사진=김경수 후보 선거캠프]

김 후보는 이어 "현대 오일 터미널은 온산 남신항에 2000억 원을 투자해 36만t 규모 액체 저장 탱크 52기를 올해 상반기 준공 목표로 증설 중이어서 에너지 물류 거점 기능은 더욱 강화될 것"이라고 말했다.

김 후보는 지정학적 이점도 강조했다. 김 의원은 "러시아 노바텍은 캄차카 베체빈스카야만에 연간 액화천연가스(LNG) 2170만t 규모의 해상 환적 터미널을 구축해 북극 항로로 수송된 LNG를 아시아 태평양 국가들에 공급하는 체계를 계획하고 있다"며 "울산·부산 항만은 이미 북극 항로 환적·보급의 주요 거점으로 부각되고 있고 2024년 환적 물동량이 300만t을 넘어섰다"고 말했다.

김 후보는 "지진 등 지질 불안정 위험이 높은 일본에 대한 석유·가스 안정 공급 기지로서의 가치 또한 매우 높다"며 "울산항 전체 물동량의 80%가 석유·화학제품 등 인화성 액체 화물인 만큼 에너지 물류 특화 항만으로서의 경쟁력은 이미 입증돼 있다"고 설명했다.

김 후보는 "이 잠재력을 실현하려면 부울경 광역 협력이 반드시 뒷받침돼야 한다"고 강조했다. 김 후보는 "22대 국회에서는 '부울경 특별지방자치단체 설치 및 지원 등에 관한 특별법안'이 발의돼 국무총리 산하 지원협의회 설치와 중앙 행정 기관의 특별 지원을 담고 있다"고 말했다.

김 후보는 "이 특별법이 통과되면 부산의 글로벌 컨테이너 항만 기능, 울산의 에너지 액체 화물 허브 기능, 경남의 광역 배후 산업 기반이 하나의 물류권으로 통합되어 동북아 천연자원 물류 허브로의 도약이 가능해진다"고 역설했다.

김 후보는 "부울경 광역 물류·에너지 협력 예산의 국비 반영과 함께 지방자치법 제199조에 근거한 특별지방자치단체 재출범을 적극 추진해야 한다"며 "울산이 해양 수도로서 동북아시아 에너지 물류의 중심 도시로 우뚝 서기 위해, 부산, 울산, 경남의 초광역 협력은 필수적 전제"라고 강조했다.

chogiza@newspim.com