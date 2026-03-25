주진우 의원, 낙동강 마스터플랜 발표…부울경 신성장 허브 육성

교통 인프라와 레저 공간 조성



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 6·3 전국동시지방선거에서 부산시장 출마를 선언한 국민의힘 주진우 의원은 25일 낙동강을 부울경(부산·울산·경남) 발전의 중심축으로 삼는 '낙동강 마스터플랜'을 발표했다.

그는 "이제 부울경의 중심은 낙동강"이라며 "낙동강 벨트를 한국의 신성장 허브로 만들겠다"고 강조했다.

주진우 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

이번 마스터플랜은 지역 균형발전과 낙동강권 산업·문화 혁신을 목표로 한 종합 구상이다. 주 의원은 "부울경 통합 국비 50조 원이면 충분하다"며 ▲초대형 교통 인프라 구축 ▲에코·수상레저 공간 조성 ▲AI·첨단산업 클러스터 조성 등 3대 추진 전략을 제시했다.

먼저 교통 인프라 부분에서는 가덕신공항-김해공항-구포역을 잇는 서부산 고속철도 건설을 추진해 구포역을 '서부산 교통 핵심 거점'으로 육성하겠다는 구상이다. 부산김해경전철 괘법르네씨떼역~서부산유통지구역 사이에 '낙동강생태공원역'을 신설해 사상 광역철도와 연계할 계획이다. 스카이트램, 랜드마크형 보행교, 친환경 리버셔틀을 도입하고 삼락·대저·화명 등 생태공원 간 이동 편의를 강화한다.

두 번째 핵심 축은 '에코-수상레저 공간' 조성이다. 을숙도·맥도·삼락·대저·화명 등 주요 생태공원을 연결해 생태관광 명소, 힐링형 캠핑지, 고품격 파크골프장, 도심형 마리나, 프리미엄 수상레저 시설 등을 조성하겠다는 계획이다. 그는 "낙동강을 '아이 손 잡고 찾고 싶은 공간'으로 바꾸겠다"며 "시민의 여가·관광 수요를 낙동강으로 이끌겠다"고 설명했다.

마지막으로 낙동강 인근 노후 산업단지를 'AI·첨단산업 클러스터'로 재편해 청년 일자리를 창출한다.

주 의원은 "낙동강 벨트를 한국의 실리콘밸리로 만들겠다"며 "AI 메카와 지식산업단지, 문화클러스터를 복합 개발해 청년 기회를 획기적으로 늘릴 것"이라고 밝혔다.

또 "폐공장을 문화공간으로 재생하고 서부산 제2벡스코 건립도 추진하겠다"며 "강서·사상·사하·북구를 잇는 낙동강 혁신벨트가 부울경 경제의 심장이 될 것"이라고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com