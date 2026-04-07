"집·인프라 부족" 부울경 청년 3만여명 수도권으로…청년 유출 어쩌나

AI 핵심 요약beta
- LH토지주택연구원이 청년인구 유출 연구 결과를 발표했다.
- 주거비 부담과 생활 인프라 부족이 청년층의 수도권 집중을 심화시키는 주요 원인이다.
- 지역별 맞춤형 주거 생태계 조성과 단계형 월세 지원 확대가 필요하다.
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부울경 청년 유출, 일자리 넘어 '주거 안정성'이 변수
지역 맞춤형 부동산 처방 절실
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 청년들의 수도권 집중화 현상이 가속화되는 가운데, 치솟는 주거비 부담과 열악한 생활 인프라가 청년층의 이탈을 부추기는 핵심 요인으로 확인됐다. 획일적인 임대주택 공급을 멈추고 각 지역 산업과 생활 여건을 반영한 맞춤형 주거 생태계 조성이 시급하다는 목소리가 나온다.
7일 LH토지주택연구원은 '청년인구 유출에 따른 주거이동 영향요인에 관한 연구' 보고서에서 이 같이 밝혔다.
저출산과 고령화 현상이 맞물린 상황에서 청년층의 수도권 집중은 지역 도시 쇠퇴를 앞당기고 있다. 동남지방통계청에 따르면 2022년 한 해 동안 부산·울산·경남 지역에서 수도권으로 유출된 청년인구는 3만1969명에 달했다.
연구진이 2020~2023년 세 지역에 거주하는 만 19~39세 청년 4055명을 대상으로 주거 이동 결정 요인을 조사한 결과 일자리뿐 아니라 부동산과 주거 환경이 상당한 영향을 미쳤다. 단순히 싼 집을 찾는 것을 넘어 거주 주택의 유형, 주거비 부담, 생활 인프라 수준이 이주 결정에 복합적으로 작용하는 것으로 나타났다.
지역별로 청년들이 체감하는 주거 문제의 양상은 뚜렷했다. 산업단지가 밀집한 울산 청년들은 주거 환경 만족도를 비롯해 거주 주택의 유형과 점유 형태 등 '주거 안정성'이 수도권 이탈을 가르는 핵심 변수로 도출됐다. 다수의 청년층이 교대근무와 현장 근로 형태로 일하고 있지만, 정작 직장과 도심 간의 공간적 거리가 멀어 주거·문화생활 접근성이 현저히 낮은 현실이 반영된 것이다.
경남 청년들의 경우 주거, 교통, 공공시설 등 기본 생활 기반의 안정성을 지역 정착의 최우선 순위로 꼽았다. 청년 1인 가구의 급격한 증가와 이에 따른 월세 부담 확대가 지역 정착을 가로막는 가장 큰 장애 요인으로 지적됐다.
부산 청년들 역시 주거의 물리적 조건 자체보다는 전반적인 삶의 질과 생활 인프라 만족도를 중요하게 평가했다. 정주 여건이 만족스럽지 못할 경우 수도권행을 택하는 성향을 뚜렷하게 보였다.
전문가들은 청년 유출을 막으려면 광역 단위의 획일적인 청년임대주택 공급 관행을 버리고, 지역별 주거 현실에 맞춘 생활권 단위의 통합적 설계가 필요하다고 제안한다.
강정규 동아대 부동산학과 교수는 "부산의 경우 곳곳에 산재한 원도심의 노후 주거지를 리모델링해 청년 공유형 주거 및 복합 공간으로 탈바꿈시켜야 한다"며 "공단이 많은 울산 주요 산업 벨트권에 공공형 청년생활관과 공공임대주택에 24시간 편의시설을 결합한 '직주근접 청년 스마트타운'을 짓는 것이 해법"이라고 말했다. 경남에는 산단 인근에 거주와 교류, 문화 활동을 묶은 청년 커뮤니티하우스를 세워 열악한 인프라를 보완해야 한다는 주장이다.
주거비 부담에 짓눌린 청년 1인 가구를 위해, 기존 1년 단기형에 그쳤던 월세 지원을 2~3년 단계형으로 늘려 실질적인 지역 정착을 유도하는 방안이 마련돼야 한다는 의견도 제시된다. 강 교수는 "지방소멸을 막기 위한 첫걸음은 청년들의 팍팍한 '주거 현실'을 보듬는 것에서부터 시작돼야 한다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com