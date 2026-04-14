전재수·김상욱·김경수 "부울경 메가시티 복원...제2수도권 시대 개막"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전재수·김상욱·김경수 후보가 14일 봉하마을에서 공동출정식을 열었다.
- 부울경 메가시티 비전을 선언하며 균형발전 심장을 되살리겠다고 밝혔다.
- 메가시티 복원·공공기관 이전·물류허브 조성 등 3대 공약을 제시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
역대 최대 규모 예산 확보…원팀 선언
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 6·3지방선거에 도전장을 내민 더불어민주당 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보가 14일 공동출정식을 갖고 해양수도 부울경 메기시티 비전을 선언했다.
이들은 14일 오전 경남 김해 진영읍 봉하마을에서 공동 기자회견을 열고 "노무현 대통령이 꿈꿨던 '지방도 사람이 살만한 세상'은 아직 오지 않았다"며 "부울경 메가시티를 복원하고 균형발전의 심장을 다시 뛰게 하겠다"고 밝혔다.
이들은 "지방이 살아야 나라가 산다. 어느 지역에 살든 같은 기회를 누려야 한다"며 "부울경을 경계 없는 하나의 경제권으로 묶어 수도권 일극 체제를 넘어설 준비가 끝났다"고 말했다.
또 "우리는 오늘 그 정신이 깃든 이곳 봉하에서, 멈춰선 균형발전의 심장을 다시 뛰게 하고
대한민국 제2수도권 시대를 열어낼 것을 선포한다"고 목소리를 높였다.
이들은 "부울경은 대한민국 산업화의 심장이자, 부마항쟁과 6월 항쟁을 이끌며 이 땅의 민주화를 일궈낸 뿌리"라며 "대한민국이 위기에 닥칠 때마다 길을 열었던 곳, 그것이 부울경의 자부심이었다"고 주장했다.
그러면서도 "지금 현실은 청년들이 고향을 떠나고 대한민국을 먹여 살리던 심장을 동력을 잃고 소멸의 땅으로 내몰리고 있다"고 진단하며 "더 이상 손 놓고 있을 수 없으며 이를 되살려낼 시간이 얼마지 남지 않았다"고 덧붙였다.
이어 "이번 선거는 수도권 집중 구조를 깨는 국가 재설계의 출발점"이라며 "부울경을 또 하나의 수도권으로 만들어 대한민국 성장 엔진으로 키워야 한다"고 강조했다.
이들은 이날 ▲부울경 메가시티 즉시 복원 및 예산 확보 ▲2차 공공기관 이전과 대기업 투자 유치 ▲부산 글로벌 물류 허브 조성 ▲울산 제조혁신 수도 육성 ▲경남 미래산업 수도 건설 등을 3대 핵심 공약으로 제시했다.
이재명 대통령의 '지방 주도 성장' 기조를 언급한 이들은 "중앙정부의 강력한 지방분권 의지를 발판 삼아, 부울경이 대한민국의 새로운 중심으로 자리잡게 하겠다"고 말했다.
이들은 향후 공동 일정과 메시지를 통해 부울경의 통합 비전을 제시하며 '민주당 진짜 원팀'으로 선거를 치르겠다는 뜻도 전했다.
이들은 기자회견을 마친 뒤 인근 노무현 전 대통령의 사저로 이동해 권양숙 여사를 예방했다.
news2349@newspim.com