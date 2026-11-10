'프랑스 유도 전설' 리네르 "2027 대통령 선거 출마합니다"

AI 핵심 요약beta
- 테디 리네르는 9일 2027년 프랑스 대통령 선거 출마를 공식 선언했다
- 리네르는 사회 통합과 경제·사회 문제 해결을 주요 과제로 제시했다
- 정치 경험과 정책 부족으로 후보 등록과 득표에 장벽이 있을 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올림픽 3연패 넘어 엘리제궁 입성 도전 관심
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올림픽 금메달 5개를 목에 건 프랑스 유도의 전설 테디 리네르(37)가 2027년 프랑스 대통령 선거 출마를 공식 선언했다. 매트 위에서 세계 정상급 거구들을 제압했던 리네르가 이제 프랑스 국민의 선택을 받기 위한 새로운 승부에 나선다.
리네르는 9일(현지시간) 자신의 SNS에 공개한 영상에서 "나는 2027년 대통령 선거 후보"라고 밝혔다. 프랑스 사회의 분열과 극단주의 확산을 출마 배경으로 꼽았다. 극우와 극좌 어느 한쪽에도 속하지 않는 '통합 후보'를 자처했다. 캠페인 구호도 '우리가 원하는 프랑스(La France qu'on veut)'로 정했다. "프랑스 국민을 분열시키는 대신 하나로 모으는 대통령이 되고 싶다"고 강조했다.
프랑스 사회가 직면한 경제·사회적 문제도 거론했다. 국가 부채와 생활비 상승, 사회적 갈등을 주요 과제로 지목했다. "장바구니에 물건을 담으면서 이를 악무는 부모를 보는 것이 괴롭다"고 말했다. 젊은 세대가 미래에 대한 희망을 잃고 있는 현실도 비판했다. 인종차별에 맞서고 연금제도를 개편하겠다는 구상도 내놨다. 다만 구체적인 정책과 공약은 아직 공개하지 않았다.
정치 경험이 부족하다는 지적에는 정면으로 맞섰다. 리네르는 "정치 경험도 없고 기존 정치권의 관례도 모른다는 말을 들을 것"이라면서도 "국가가 어려움을 겪는 상황에서 침묵하며 지켜보기만 하는 것이야말로 무책임하다"고 주장했다. 기부금과 개인 자금을 활용해 선거운동을 시작하겠다는 계획도 밝혔다.
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 리네르의 출마를 환영했다. 마크롱 대통령은 "위대한 챔피언이 대통령 선거 논의에 참여해 자신의 신념과 생각, 재능을 보태는 것은 국가에 도움이 될 것"이라고 평가했다.
그러나 스포츠 스타의 인기가 실제 득표력으로 이어질지는 미지수다. 리네르는 선출직 공직 경험이 없고 소속 정당도 없다. 구체적인 정책 공약도 마련되지 않은 상태다. 프랑스 대선 후보로 공식 등록하려면 선출직 공직자 500명의 추천 서명도 확보해야 한다. 정치 분석가들은 대선 경쟁에서 의미 있는 후보로 자리 잡기까지 상당한 장벽이 있다고 지적했다.
리네르는 2012년 런던과 2016년 리우데자네이루, 2024년 파리 올림픽 남자 유도 최중량급에서 개인전 금메달을 획득했다. 2020년 도쿄와 2024년 파리 올림픽에서는 혼성 단체전 금메달도 추가했다. 세계선수권에서는 역대 최다인 11차례 우승했다. 2024 파리 올림픽 남자 100㎏ 초과급 결승에서 한국의 김민종을 꺾고 개인 통산 세 번째 올림픽 개인전 금메달을 차지했다.
리네르는 대통령에 당선되더라도 "직무가 허락하고 프랑스 국민이 동의한다면 올림픽에 출전하고 싶다"며 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전 의지를 유지하고 있다.
psoq1337@newspim.com