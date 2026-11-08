[프로축구] 부천, 포항과 2-2로 비기며 잔류 확정...최하위 광주 승강 PO행

AI 핵심 요약beta
- 부천FC1995는 8일 포항과 2-2로 비겨 K리그1 잔류를 확정했다
- 부천은 두 골 뒤진 상황에서 갈레고와 박정인의 연속골로 동점에 성공했다
- 강원FC는 8일 전북을 3-2로 꺾고 4위를 지켰다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 부천FC1995가 포항 스틸러스와 극적인 무승부를 거두며 1부리그 잔류를 확정했다.
이영민 감독이 이끄는 부천은 8일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 포항과의 홈경기에서 2-2로 비겼다.
5연패에서 벗어난 부천은 7승 12무 16패(승점 33)를 기록했다. 최하위 광주FC(승점 23)와의 격차를 승점 10으로 벌리며 남은 3경기 결과와 관계없이 최소 11위를 확보했다.
올 시즌 K리그1으로 승격한 부천은 한 시즌 만에 강등될 위기를 넘기고 내년에도 1부리그에서 경쟁하게 됐다. 반면 광주는 최하위가 확정되면서 K리그2 승격 플레이오프(PO) 패자와 홈 앤드 어웨이 방식의 승강 PO를 치르게 됐다.
부천은 이날 경기 초반부터 포항에 끌려갔다. 전반 42분 패트릭의 자책골로 선제 실점했고, 후반 8분에는 주닝요에게 추가골을 허용하며 0-2로 뒤졌다.
2골 차로 밀린 부천은 성예건과 안태현, 김민준 등을 투입하며 반격에 나섰다. 교체 카드가 효과를 발휘했다. 김민준의 패스를 받은 갈레고가 추격골을 터뜨리며 점수 차를 좁혔다. 이어 4분 뒤 박정인까지 득점에 성공하면서 2-2 동점을 만들었다.
부천은 이후에도 역전골을 노렸지만 추가 득점에는 실패했다. 그러나 승점 1을 확보하며 5연패를 끊는 동시에 K리그1 잔류를 확정했다.
반면 포항은 박태하 감독과 결별한 뒤 김성재 감독대행 체제에서 3경기 연속 무승부를 기록했다. 11승 11무 13패(승점 44)로 9위를 유지했다.
같은 날 강원FC는 강릉하이원아레나에서 열린 전북 현대와의 홈경기에서 후반 추가시간에 터진 박상혁의 결승골을 앞세워 3-2로 승리했다. 박상혁이 후반 추가시간 극적인 결승골을 터뜨리며 승점 3을 챙겼다.
이날 승리로 강원은 12승 15무 8패(승점 51)를 기록하며 4위를 지켰다. 반면 전북은 최근 3경기에서 2무 1패에 그치며 12승 13무 10패(승점 49)로 5위에 머물렀다.
football1229@newspim.com