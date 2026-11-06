하이트진로 '정도경영 선포식'…5대 실천원칙 선포

AI 핵심 요약beta
- 하이트진로그룹은 5일 정도경영 선포식을 열고 5대 원칙을 선포했다
- 하이트진로는 공정거래 법규 준수와 사전통제로 위법행위를 예방한다
- 하이트진로는 ESG위원회 개편과 ISO 인증으로 경영체계를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하이트진로그룹이 5일 서울 서초사옥에서 '정도경영 선포식'을 열고 법과 원칙 준수 등 5대 실천원칙을 선포했다고 6일 밝혔다. 경영진이 솔선수범해 정도경영을 그룹 전반의 조직문화로 정착시키겠다는 취지다.
5대 실천원칙은 법과 원칙 준수, 공정하고 투명한 업무수행, 모든 이해관계자 존중, 위법·부당행위 예방 및 책임, 경영진의 솔선수범이다. 하이트진로는 특히 내부거래 등 공정거래 관련 법규를 지키고 특수관계인 거래 등에 대한 사전통제를 강화해 위법·부당행위를 예방한다는 방침이다.
하이트진로는 앞서 7월 ESG 거버넌스를 개편해 ESG위원회를 전원 독립이사 체제로 바꾸고 권한을 넓혔다. 특수관계인 거래의 사전심의 범위도 확대했다. 10월에는 규범준수 경영시스템 국제표준 'ISO 37301' 인증을 받았다.
장인섭 대표는 "ESG 경영을 더욱 고도화해 다양한 이해관계자와 사회로부터 신뢰받는 기업으로 지속 성장해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com