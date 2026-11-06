가온전선, 새만금 수상태양광 전력망 수주…154kV 초고압 케이블 공급

AI 핵심 요약beta
- 가온전선은 6일 BS한양과 새만금 수상태양광 케이블 계약을 체결했다
- 가온전선은 73.2MW 발전시설의 154kV 케이블 공급·시공을 맡았다
- 가온전선은 내부 배전망에 이어 외부 송전망 사업까지 범위를 확대했다
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태양광·해상풍력 공급 실적 기반 재생에너지 전력망 시장 공략 강화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 가온전선이 새만금 수상태양광 발전사업의 초고압 케이블 공급 및 시공 계약을 체결하며 재생에너지 전력망 사업 확대에 나섰다.
가온전선은 BS한양과 '새만금 햇빛나눔사업'의 154kV 초고압 케이블 공급 및 시공 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.
새만금 햇빛나눔사업은 전북 군산시 옥구읍 일대에 73.2MW 규모의 수상태양광 발전시설을 구축하는 프로젝트다. 가온전선은 발전단지에서 생산된 전력을 외부 전력망으로 연결하는 초고압 케이블 공급과 시공을 맡는다.
이번 계약으로 가온전선은 동일 사업에서 앞서 수주한 발전단지 내부 배전망에 이어 외부 송전망 구축까지 사업 범위를 확대하게 됐다. 수상태양광 발전단지의 내부 배전부터 외부 송전까지 전력망 구축 사업에 참여하게 된 것이다.
가온전선은 최근 태양광과 해상풍력 등 재생에너지 관련 전력망 사업에서 수주 실적을 확대하고 있다.
2023년에는 비금도 육상태양광과 전남해상풍력 1단지 연계망에 케이블을 공급했다. 지난해에는 석문호와 새만금 햇빛나눔사업 내부 배전망에 ACF 케이블을 공급하며 관련 사업 경험을 쌓았다.
이번 햇빛나눔사업은 총 2.1GW 규모로 추진되는 새만금 수상태양광 프로젝트의 일환이다. 가온전선은 이번 수주를 계기로 새만금 후속 사업을 비롯한 국내외 태양광·해상풍력 발전단지의 전력망 사업 참여를 확대할 계획이다.
가온전선 관계자는 "태양광과 해상풍력 등 재생에너지 분야에서 축적한 공급 실적을 바탕으로 사업 영역을 지속 확대하고 있다"며 "새만금 후속 사업을 비롯해 국내외 재생에너지 전력망 시장에서 수주 기회를 적극 확보하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com