71억 찍었던 원베일리, 57억에 팔렸다…강남3구 하락거래 속출

AI 핵심 요약beta
- 함영진 랩장이 6일 강남3구 하락거래 16건을 분석했다
- 반포·개포·잠실 등에서 직전 거래보다 최대 30.9% 하락했다
- 대출규제 영향 속 추가 조정 여부는 후속 거래로 판단해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
일주일 거래 중 5% 이상 하락 16건
대출·보유 부담에 매수 관망
급매 소진 이후 거래 흐름이 관건
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 견조한 가격 흐름을 보였던 강남권 아파트 시장에서도 매수자의 자금 여력에 맞춰 가격을 조정한 거래가 나타나고 있다. 대출규제와 고가주택 보유 부담 등이 맞물린 가운데 최근 하락거래가 일시적인 급매물 소화인지, 추가 조정의 신호인지에 관심이 쏠린다.
6일 함영진 우리은행 부동산리서치랩장이 국토교통부 실거래가 공개시스템에 지난달 29일부터 이달 4일까지 신고된 강남3구 아파트 거래를 분석한 결과, 동일 단지·동일 전용면적의 직전 거래보다 가격이 5% 이상 하락한 사례는 16건으로 집계됐다. 송파구가 8건으로 가장 많았으며 강남구 6건, 서초구 2건이 뒤를 이었다.
서초구 반포동 래미안원베일리 전용 84.98㎡는 직전 거래가인 71억5000만원보다 20.3%(14억5000만원) 낮은 57억원에 거래됐다. 강남구 개포동 성원대치3단지 전용 49.86㎡는 20억2500만원에서 14억원으로 30.9%(6억2500만원) 하락했다. 도곡동 현대그린1 전용 84.93㎡도 24억5000만원에서 22억원으로 10.2% 낮아졌다.
송파구에서는 잠실주공5단지 전용 76.50㎡가 직전 40억5700만원보다 8.1% 하락한 37억2700만원에 팔렸다. 잠실엘스 전용 84.80㎡는 33억원에서 31억원으로 6.1% 떨어졌다. 문정동 올림픽훼밀리타운과 가락동 한신1에서도 5~7%대 하락거래가 확인됐다.
하락 사례는 반포의 초고가 신축뿐 아니라 개포·대치동 중소형, 잠실 대단지, 문정·가락동 아파트 등으로 분산됐다. 직전 거래보다 10% 이상 낮은 가격에 거래된 사례도 3건이었다.
함 랩장은 "이번 거래의 특징은 하락 사례가 특정 지역이나 상품 유형에 국한되지 않았다는 점"이라며 "일부 급매물을 중심으로 매수자의 가격 협상력이 높아졌다"고 말했다.
배경으로는 강화된 대출규제와 고가주택의 금융 부담, 세제 변화에 따른 매물 출회 가능성 등을 꼽았다.
함 랩장은 "매수자는 자금조달 여건이 나빠지고 향후 가격에 대한 불확실성이 커지면서 추격 매수보다 가격 조정을 기다릴 수 있다"며 "반면 매도자는 세금과 금융비용 등 보유 부담을 고려해 호가를 낮추거나 거래 과정에서 가격을 양보했을 가능성이 있다"고 봤다.
다만 이번 분석은 일주일간 신고된 거래를 대상으로 한 만큼 강남3구 전체의 가격 흐름으로 확대 해석하는 데는 신중해야 한다.
동일 단지의 같은 면적이라도 층수와 향, 조망, 내부 수리 상태 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있다. 거래 당사자 사이의 특수관계 여부도 확인해야 한다. 이번 하락 사례의 직전 거래와의 간격 역시 짧게는 2일에서 길게는 228일까지 차이가 났다. 실거래 신고일과 실제 계약일이 다르다는 점도 고려해야 한다.
향후에는 같은 단지에서 낮은 가격의 거래가 반복되는지, 주변 지역과 다른 가격대의 단지로 하락거래가 확산되는지가 중요하다는 분석이 나온다. 급매물이 소진된 뒤 거래량이 회복되고 후속 거래가격이 반등한다면 일시적인 가격 조정에 그칠 가능성도 있다.
함 랩장은 "향후 시장의 방향을 판단하려면 하락거래의 지속성과 거래량 변화를 함께 살펴볼 필요가 있다"며 "후속 거래가격과 거래량이 강남권의 추가 조정 여부를 가늠할 기준이 될 것"이라고 내다봤다.
chulsoofriend@newspim.com