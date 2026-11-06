'신작 부재' 웹젠, 3Q 영업익 29% 감소...2027년 '디겜폭'으로 반등 목표

AI 핵심 요약beta
- 웹젠은 6일 3분기 매출 360억원, 영업이익 53억원을 기록했다
- 신작 부재로 매출과 영업이익이 전년 대비 각각 17.8%, 29.3% 감소했다
- 웹젠은 신작 2종을 개발하며 2027년 출시를 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 웹젠이 2026년 3분기 영업수익(매출) 360억원, 영업이익 53억원, 당기순이익 52억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 17.8%, 영업이익은 29.3%, 당기순이익은 40.1% 각각 감소했다.
실적 부진의 주요 원인은 신작 게임 출시 부재 때문이다. 직전 분기인 2분기와 비교해도 매출 5.2%, 영업이익 4.7%, 당기순이익 16.9% 줄었다.
웹젠은 신작 게임 개발에 집중하고 있다. 네이버 웹툰 '디펜스 게임의 폭군이 되었다' IP를 원작으로 제작 중인 '디겜폭: LAST STAGE'를 이달 지스타에서 처음 공개하고 2027년 상반기 출시를 목표로 하고 있다.
이 게임은 언리얼엔진5 기반 3D 그래픽으로 제작되며 캐릭터는 한 픽셀씩 수작업으로 마무리하는 '디오라마 픽셀아트' 기법을 적용했다.
뮤(MU) IP 기반 다중접속역할수행게임(MMORPG) '뮤 테오스'도 개발 중이다. 웹젠은 지스타에서 '뮤 테오스'의 티저 영상을 처음 공개할 예정이며 최근 사내테스트를 마쳤다. 2027년 출시를 목표로 하고 있다.
웹젠의 자회사 웹젠크레빅스는 '디겜폭: LAST STAGE'를 출시하며 웹젠레드스타는 서구권 시장을 염두에 둔 언리얼엔진5 기반 뮤 IP 게임 'PROJECT G'를 개발 중이다.
김태영 웹젠 대표이사는 "신작 출시 지연에 따른 침체를 해소하기 위해 전사적인 노력을 기울이고 있다"라면서 "개발 자회사에 대한 개발 지원에 집중하면서 해외 사업 모델 확대 등 중장기 성장성을 확보하기 위한 자구책을 계속 마련해 가겠다."라고 전했다.
origin@newspim.com