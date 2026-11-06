정점식 "이용철 법무장관 지명, 결국 성남라인…공소취소 맡길 측근 찾았나"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 6일 이용철 법무부 장관 지명을 성남라인 인사라며 비판했다
- 정 원내대표는 이 후보자의 이재명 대통령과의 과거 인연을 문제 삼았다
- 정 원내대표는 공소취소와 성남라인 연계 의혹에 대한 검증을 촉구했다
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"대장동 의혹에 성남라인 인맥까지…전체 검증해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 6일 이재명 대통령이 이용철 방위사업청장을 법무부 장관 후보자로 지명한 데 대해 "역시 이재명 정권의 성골은 성남라인인가. 아니면, 결국 돌고 돌아 공소취소를 믿고 맡길 건 성남라인뿐인 건가"라고 비판했다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 이 후보자와 이 대통령의 과거 인연을 거론하며 "이재명 대통령은 이런 인물을 방위사업청장이라는 핵심 요직에 이어 법무부 장관으로 파격 승진시키겠다는 지명을 발표했다"고 밝혔다.
그는 "이용철 청장은 이재명 성남시장 인수위원으로 활동하고, 그 뒤로 이재명 성남시정에서 성남산업진흥재단 대표이사로 활동하기도 했다"며 두 사람의 오랜 관계를 지적했다.
특히 이 후보자의 대장동 개발 비리 연루 의혹을 제기했다. 정 원내대표는 "2010년 대장동 키맨 유동규 씨가 성남시 시설관리공단 기획본부장으로 임용될 당시, 임원추천위원회 위원으로 참여하여 유동규 씨에게 높은 평가 점수를 준 바 있다"고 주장했다.
정 원내대표는 이 대통령과 이 후보자가 과거 몸담았던 법무법인 새길에도 주목했다.
그는 "이용철 청장은 과거 법무법인 새길 소속 변호사로 활동했다"며 "새길은 성남시에 소재한 법무법인으로, 과거 이재명 대통령이 성남시장 당선 전에 대표변호사로 활동했던 곳"이라고 설명했다.
이어 "올해 6월 정부법무공단 이사장으로 임명된 이상호 변호사가 이용철 지명자와 같은 새길 출신이며, 같은 연수원 동기이기도 하다"며 "이상호 이사장은 과거 이재명 대통령 최측근 김용의 불법정치자금 수수 사건을 맡아 김용을 변호하기도 했다"고 강조했다.
그러면서 "이재명 대통령, 이용철 청장, 이상호 이사장은 모두 민변 출신이기도 하다"며 "이용철 청장은 이재명 대통령과 아주 깊고 오랜 관계를 맺어온 성남라인 새길인맥의 핵심 인물로 보인다"고 주장했다.
정 원내대표는 이번 인선이 이 대통령의 형사사건 공소취소 문제와 관련이 있을 수 있다는 의혹도 제기했다.
그는 "공소취소 담당장관에 김승원 의원을 임명하는 데 실패한 이후, 박균택, 양부남 의원 등 공소취소모임 의원들을 물색하다가, 역시나 결국 믿고 맡길 수 있는 건 성남라인 측근뿐이라고 결심한 겁니까"라고 반문했다.
끝으로 "이재명 정권 전반에 김현지-정진상-김용, 그리고 성남라인 비선조직의 그림자가 짙게 드리워져 있다"며 "국민검증 대상은 이용철 지명자 개인이 아니라, 흑막 뒤에 가려진 성남라인 전체"라고 강조했다.
oneway@newspim.com