與, 주가 급락 대책 긴급간담회...김민석 "개인투자자 보호·신뢰 회복 힘쓸 것"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표는 6일 증시 급락에 따른 국민 불안을 무겁게 받아들였다
- 김 대표는 정부에 투자자 보호와 시장 안정을 위한 실효성 있는 대책을 촉구했다
- 김 대표는 불공정 거래 대응과 자본시장 제도 개선·입법을 추진하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 6일 코스피 지수 하락과 주식시장 변동성 확대로 인한 국민들의 불안에 대해 "주가 급락이 국민의 자산 안전성과 관련된 문제이기 때문에 국민 여러분의 우려를 무겁게 받아들인다"고 밝혔다.
김 대표는 이날 국회 당대표회의실에서 이형일 경제부총리, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장 등 당정 관계자들과 함께 '금융시장 안정 및 투자자 보호를 위한 긴급간담회'를 열고 이같이 말했다.
김 대표는 "세계적인 금리 인상에 따라 글로벌 기술주 불안이 커져 있던 상황에서, 미국의 중간선거 이후 AI(인공지능) 데이터센터 투자 위축 우려 확산이 주 원인으로 작용했다는 것이 전문가들의 분석"이라고 설명했다.
이어 "한국 증시의 구조적 특성, 그러니까 반도체 등 일부 산업의 비중이 큰 그러한 구조적 특성이 변동폭을 키우고 또 국내 증시가 좀 과도하게 반응한 것이 아닌가 하는 측면도 있는 것으로 분석되고 있다"고 덧붙였다.
김 대표는 "정부가 오늘 시장 상황 점검 회의를 하고, 과도한 반대 매매를 막기 위한 조치 등을 신속하게 발표한 것은 적절하다"고 평가했다.
그러면서 "그러나 필요한 최소한의 조치이기 때문에, 이후에 국민들께서 안심할 수 있는 실효성 있는 대책을 충분히 마련하는 그러한 안정 조치의 준비와 점검을 적극적으로 해야 한다"고 강조했다.
아울러 "특별히 개인 투자자 보호와 시장 신뢰 회복에도 힘써 주시기 바란다"며 "시장 변동성 확대를 악용한 불공정 거래나 시세 조정, 허위 정보 유포 등에도 엄정하게 대응해 주시기 바란다"고 촉구했다.
김 대표는 "당은 정부의 시장 안정 대책이 국민들께서 체감할 수 있는 실질적 결과로 이어지도록 꼼꼼히 점검해 나가겠다"고 밝혔다.
그는 "오늘 외풍에 흔들리지 않는 튼튼한 자본 시장을 만들기 위한 제도 개선과 입법을 앞으로 속도감 있게 추진해 나갈 의지를 저희들이 기본적으로 다지는 선상에서, 오늘 여러 가지 상황들을 긴급 점검하기 위해서 이렇게 긴급 간담회를 갖게 됐다"고 말했다.
kimsh@newspim.com