[알림] 제11회 뉴스핌 스마트혁신금융대상 공모

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 6일 제11회 스마트혁신금융대상 후보 공모를 시작했다
- AI 금융혁신과 지배구조 투명성 등 7개 부문을 시상한다
- 공적조서는 12월 20일까지 접수하며 시상식은 12월 17일 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =종합뉴스통신사 뉴스핌이 '제11회 스마트혁신금융대상' 후보를 공모합니다.
스마트혁신금융대상은 대한민국 금융산업의 디지털 전환과 금융 혁신에 기여하고, 지배구조 투명성을 바탕으로 금융소비자 권익 보호와 포용금융을 실천한 우수 금융회사(또는 금융인)를 선정·시상하고자 마련됐습니다.
올해로 11회를 맞이하는 이번 시상식은 인공지능(AI)·IT 기술 혁신, 지배구조 투명성에 따른 금융 신뢰도, 소비자 보호 및 서민 지원 등 핵심 지표를 반영해 시상 체계를 전면 개편했습니다.
이번 행사는 뉴스핌이 주최하고 금융감독원을 비롯해 은행연합회, 저축은행중앙회, 여신금융협회, 손해보험협회, 생명보험협회 등이 후원합니다.
◆ 공모 자격:AI·IT 기술을 통한 금융 혁신, 지배구조 투명성 확보, 소비자 권익 보호 및 포용금융 실천으로 대한민국 금융업 경쟁력 강화에 기여한 금융회사 및 임직원
◆ 공모 부문 (총 7개 시상 분야)
종합 대상 : AI 금융 혁신 리더 / 금융감독원장상
은행 부문 : AI 금융 플랫폼 리더 / 은행연합회장상
제2금융권 부문 : 디지털 서민금융 리더 / 저축은행중앙회장상
여신금융 부문 : 디지털 데이터 리더 / 여신금융협회장상
손해보험 부문 : 디지털 보상 혁신 리더 / 손해보험협회장상
생명보험 부문 : 스마트 헬스케어 리더 / 생명보험협회장상
핀테크·가상자산 부문 : 디지털 신기술 리더/ 뉴스핌 대표상
◆ 신청 방법 : 부문별 응모 내역과 근거 자료가 담긴 공적조서 제출(공적조서 양식 다운로드)
◆ 문의 및 접수 : 서울 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 10층 뉴스핌 편집국 금융부(02-761-4409) 및 미래전략실 김은미 차장(kimem@newspim.com)
◆ 접수마감 : 2026년 12월 20일
◆ 시상식 : 12월 17일(목) 오전 9시~10시 30분, 서울 여의도 금융투자협회 불스홀 (3층) 진행
dedanhi@newspim.com