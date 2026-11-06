삼성바이오 노조, 2차 파업 돌입…사측, 대화 의지 재확인

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스 노조가 6일 2차 부분파업에 들어갔다
- 품질·물류 등 생산 지원 부서 조합원 400여명이 참여했다
- 노조는 27일까지 파업하며 회사에 교섭 재개를 요구했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼성바이오로직스 노동조합이 지난 5월 1차 파업 이후 약 6개월 만인 6일 0시부터 2차 부분파업에 들어갔다. 이번 파업에는 품질·물류 등 생산 지원 부서를 중심으로 조합원 400여명이 참여했다. 회사 측은 교섭을 통해 임금·단체협약을 타결하겠다는 입장을 재확인했다.
6일 삼성바이오로직스 노동조합에 따르면 따르면 회사 노조는 이날부터 오는 27일까지 3주 간 부분파업을 이어갈 계획이다. 원자재시험파트와 미생물그룹, 물류그룹 및 산하 부서, 제조품질보증(MFG QA) 1~3그룹, 샘플관리그룹, 제조실행시스템(MES)그룹 등이 파업 대상이다. 1차 파업에는 조합원 약 2800명이 참여했으나 이번에는 품질관리·품질보증·물류 등 생산 지원 부서를 중심으로 약 400명이 동참했다.
노조가 생산 지원 부서를 중심으로 파업에 나선 데는 법원의 결정이 영향을 미쳤다. 서울고등법원 인천재판부는 지난달 16일 삼성바이오로직스가 낸 쟁의행위 금지 가처분 항고심에서 9개 생산공정을 보안작업으로 인정하고 해당 공정의 쟁의행위를 제한했다.
노조는 파업에 들어가며 회사에 교섭 재개를 요구했지만 아직 답변을 받지 못했다고 밝혔다. 노조 관계자는 "파업 이후에도 지속해서 교섭을 요구할 계획이며 사측이 응하지 않으면 순차적으로 공정 파업까지 확대할 예정"이라고 말했다.
회사 측은 대화를 통해 임금·단체협약을 타결하겠다는 입장이다. 삼성바이오로직스 관계자는 "원만한 임금·단체협약(임단협) 타결을 위해 대화의 창구를 열어두고 있으며, 교섭을 통한 합의 의지에는 변함이 없다"며 "환자와 고객사에 피해가 발생하지 않도록 공정 운영과 품질 안정성 유지에 최선을 다하겠다"고 전했다.
nrd@newspim.com