미래에셋증권, 中 선전서 글로벌 대학생 AI 공모전 'Global AI Festival' 개최

알리바바 클라우드 공동주최

중국 및 홍콩 특별행정구 100개 팀 지원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 6일 중국 선전에서 대학생 대상 인공지능(AI) 공모전 'Global AI Festival 2026'의 결선 및 시상식을 열었다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 행사는 지난 5일 미래에셋증권 Global경영관리부문 주관으로 진행됐으며, 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)가 공동 주최하고 선전시 치엔하이관리국과 선전핀테크협회 등이 지원했다.

5일 중국 선전에서 열린 'Global AI Festival 2026'에서 수상팀과 기념촬영을 하고 있다. [사진=미래에셋증권]

행사는 선전에서 개최 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 현지 분위기 조성에 기여하는 한편, 범중화권 청년 인재들이 AI와 금융을 접목한 아이디어를 공유하는 자리를 마련하고자 기획됐다.

미래에셋증권은 지난 9월 7일부터 30일까지 범중화권 대학생과 대학원생을 대상으로 'AI + 브랜드'와 'AI + 금융' 두 분야의 아이디어를 접수했으며, 중국과 홍콩 특별행정구에서 총 100개 팀이 지원했다.

1차 심사를 통과한 30개 팀은 알리바바 클라우드의 AI 개발 도구 'Qoder'를 활용해 아이디어를 구체화하고 웹사이트와 시연 영상 등을 제작했다. 이후 2차 심사를 거쳐 최종 6개 팀이 결선에 진출했다.

결선 진출팀들은 현장 발표와 시연을 통해 투자정보 분석, 투자 습관 개선, 참여형 브랜드 경험 등 다양한 아이디어를 선보였다. 심사위원단은 창의성, AI 활용도, 금융 적용 가치와 완성도 등을 종합적으로 평가했다.

최종 우승은 북경대학교 HSBC경영대학원 소속 'FindAlpha' 팀이 차지했다. 해당 팀은 계획부터 실행과 복기를 하나로 잇는 AI 매매 일지 앱 M-TradingNote를 통해, 투자자가 매매 결과뿐 아니라 왜 샀고 왜 팔았는지까지 기록하고, AI가 매매를 복기해 반복되는 투자 습관을 짚어 주는 방식을 제시해 높은 평가를 받았다.

2위에는 홍콩 지역 대학 연합팀 'Herguard'와 뉴욕대학교 상하이 캠퍼스 팀 'Mirae Lens'가 이름을 올렸다. Herguard는 길고 어려운 홍콩 IPO 투자설명서를 근거가 연결된 한 장 요약으로 보여 주는 'Mirae Alpha'를, Mirae Lens는 일상 속 제품에서 투자 아이디어를 찾아 장기 투자로 연결하는 서비스를 선보였다. 수상팀에는 총 17만 위안의 상금이 수여됐다.

수상팀에는 미래에셋의 장기투자 철학을 담은 바늘 없는 시계를 모티브로 제작한 트로피를 전달했다. 긴 안목으로 미래의 가치를 바라보자는 메시지를 담아 중화권을 비롯한 해외 청년들에게 미래에셋의 투자 철학을 전했다.

김승욱 미래에셋증권 Global경영관리부문 대표는 "AI를 통한 금융 혁신은 고객이 더 넓은 투자 기회를 누리고, 더 편리하게 금융을 이용할 수 있도록 하는 데서 출발한다"며 "중국의 혁신 생태계와 미래에셋의 글로벌 네트워크를 연결해 젊은 인재들의 도전을 지원하고, '미래에셋 3.0'이 지향하는 새로운 고객 가치를 만들어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com