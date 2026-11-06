울릉도 북방 동해상서 北 어선 1척 표류… 군, 해경과 신병 조사 중

AI 핵심 요약beta
- 군 당국은 3일 울릉도 북방서 표류 북한 어선을 발견했다
- 해군은 어선을 식별한 뒤 해경과 정보 공유해 조치했다
- 관계 기관은 승선원과 귀순·송환 의사를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
승선원 규모·귀순 의사 미공개… 개인 의사 따라 송환 여부 결정
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 군 당국이 울릉도 북방 동해상에서 표류하던 북한 어선 1척을 발견해 관계 기관과 함께 조사 중이다.
합동참모본부는 국방부 정례브리핑에서 "우리 군은 11월 3일 울릉도 북방 동해상에서 표류 중인 북한 어선 1척을 식별해 해경과 조치했다"며 "현재 관계 기관에서 조사 중"이라고 밝혔다.
어선을 처음 포착한 건 해군이다. 합참 공보실장은 "해군이 식별해 해경과 정보 공유를 통해 조치했다"고 설명했다. 발견 경위와 어선 상태 등 구체적 사항에 대해서는 "관계 기관에서 조사 중이기 때문에 관계 기관에 문의해 달라"며 말을 아꼈다.
어선에 탄 인원 수와 이들의 귀순·북한 복귀 의사는 공개되지 않았다. 정부는 합동 조사로 확인한 승선원 개인의 의사에 따라 북한 송환이나 귀순 수용 여부를 결정한다.
gomsi@newspim.com