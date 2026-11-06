코스닥협회·IBK기업은행, 기업 지원 협약 체결

시장 활성화 위한 정보교류·공동사업 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스닥협회는 6일 IBK기업은행과 '코스닥시장 활성화 및 코스닥기업 성장기반 강화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 코스닥 상장기업의 금융·비금융 수요를 발굴하고 기업별 맞춤형 지원을 통해 성장 기반과 기업가치를 높이기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 ▲코스닥기업 대상 금융·비금융서비스 지원 ▲기업의 정책 개선 수요 발굴 ▲코스닥시장 활성화를 위한 정보교류 및 공동사업 발굴 등에서 협력할 예정이다.
이동훈 코스닥협회 회장은 "IBK기업은행의 금융 지원 역량과 코스닥협회의 기업 지원 경험 및 네트워크를 바탕으로, 이번 협약이 코스닥기업의 다양한 지원 수요에 부응하고 기업 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 지원으로 이어지기를 기대한다"며 "앞으로도 IBK기업은행과 긴밀히 협력해 코스닥기업의 경쟁력을 높이고, 나아가 코스닥시장과 우리 경제에 활력을 더할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
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