경기 회복 온기 골목상권으로...이형일, '코그페' 현장서 소비 독려

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리는 6일 행복한 재고할인전을 찾아 소비를 독려했다.
- 이 부총리는 코리아 그랜드 페스티벌 현장을 점검하고 참여자를 격려했다.
- 코그페는 15일까지 열리며 4만여 민간 기업이 참여한다.
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15일까지 소비축제...4만여 기업 참여
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부는 이형일 부총리 겸 재경부 장관이 6일 서울 목동 행복한백화점에서 열린 '행복한 재고할인전'을 찾아 중소기업·소상공인 상품 소비를 독려했다고 밝혔다.
이 부총리는 이날 이병권 중소벤처기업부 제2차관 등과 함께 코리아 그랜드 페스티벌(코그페) 행사 현장을 점검하고 참여 기업과 소상공인을 격려했다. 의류·생활용품 등 기획·재고 상품을 살펴보고 직접 물품을 구매하며 시민들의 의견도 들었다.
이 부총리는 "최근 수출회복, 투자개선 등으로 우리 경제가 회복의 발판을 다져가고 있지만, 그 성장의 온기가 골목상권과 우리 이웃들의 민생현장 구석구석까지 깊숙이 스며드는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.
이어 "행복한백화점의 '행복한 재고할인전'처럼 중소기업과 소상공인에게 든든한 응원이 될 수 있는 알뜰 소비가 전국으로 확산되기를 기대한다"고 말했다.
행복한백화점은 제품 경쟁력을 갖추고도 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 설립된 정책 매장이다. 코그페 기간 진행하는 재고할인전은 소비자에게 할인 상품을 제공하고 참여 기업의 판로 확대와 재고 소진을 돕기 위한 행사다.
올해 두 번째로 열리는 코그페는 지난달 29일부터 이달 15일까지 18일간 진행된다. 대기업과 중소기업, 소상공인 등 4만여 민간 기업이 참여한다.
이 부총리는 "국민 한 분 한 분의 가치 있는 발걸음과 소비가 대한민국 경제를 활기차게 만드는 가장 큰 원동력"이라며 "행복한 재고할인전 외에도 전국 곳곳에서 진행되고 있는 가까운 코그페 행사장을 많이 찾아주시길 당부드린다"고 덧붙였다.
이 차관은 "국민에게는 실속 있는 소비의 즐거움을, 상인분들께는 매출의 기쁨을, 지역에는 활력을 불어넣는 모두가 즐기는 소비 축제가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com