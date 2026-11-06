코스피, 서킷브레이커 발동 후 5100선 회복…코스닥도 낙폭 축소

AI 핵심 요약beta
- 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락했다가 5100선을 회복했다
- 미국 반도체주 폭락 여파로 코스피 서킷브레이커가 발동했다
- 코스닥도 6%대 급락 후 기관 순매수로 하락폭을 줄였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼성전자 6.05%·SK하이닉스 9.02%↓
코스닥도 6%대 급락 후 3%대 하락…650선 회복
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하며 5000선 아래로 밀려났다가 낙폭을 줄여 5100선을 회복했다. 미국 반도체주 폭락 여파로 서킷브레이커까지 발동됐으나 오후 들어 하락폭이 축소되고 있다. 코스닥도 장 초반 6%대 급락에서 3%대 하락으로 낙폭을 줄였다.
한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 59분 기준 코스피는 전 거래일 대비 276.37포인트(5.13%) 내린 5107.47에 거래되고 있다. 개인과 기관이 각각 1546억원, 1조1128억원 순매수하고 있으며 외국인은 1조6720억원 순매도하고 있다.
이날 코스피는 장 초반 8% 넘게 급락하며 5000선 아래로 내려갔다. 오전 9시 3분 33초에는 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동돼 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 이후 거래가 재개되면서 낙폭을 일부 줄였고 오후 들어 5100선을 회복했다.
외국인의 매도세가 이어지는 가운데 기관이 1조원 넘게 순매수하며 매도 물량을 일부 받아내고 있다. 개인도 순매수에 나서면서 장 초반 급격한 하락세는 다소 완화됐다. 다만 코스피는 여전히 전 거래일 대비 5% 넘게 하락한 상태다.
코스피 시가총액 상위 종목도 장 초반보다 낙폭을 줄이고 있다. 삼성전자는 전 거래일 대비 6.05% 내린 18만9300원에 거래되고 있으며 SK하이닉스는 9.02% 하락한 115만원을 기록하고 있다. 두 종목은 장 초반 각각 9.98%, 11.71%까지 하락했으나 오후 들어 하락폭이 축소됐다.
삼성전자우(-5.42%), SK스퀘어(-9.39%), LG에너지솔루션(-0.43%), 삼성전기(-6.14%), 현대차(-3.24%), KB금융(-3.15%), 셀트리온(-1.16%) 등도 약세다. 반면 삼성바이오로직스는 0.07% 상승하고 있다.
국내 증시는 미국 중간선거 이후 불거진 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 우려와 미국 반도체주 폭락 여파로 장 초반 급락했다. 이후 기관의 순매수와 반도체 대형주의 낙폭 축소가 맞물리면서 지수도 저점에서 벗어났다.
증권가에서는 AI 투자 위축에 대한 우려가 실제 기업들의 투자 계획 변화로 확인된 것은 아니라는 점에서 급격한 주가 하락을 경계할 필요가 있다고 보고 있다. 허재환 유진투자증권 연구원은 "현재로서는 AI 투자가 급격히 감소하거나, 미국 경기가 심각하게 둔화될 우려 모두 과도함"이라고 평가했다.
같은 시각, 코스닥은 전 거래일 대비 24.28포인트(3.58%) 내린 654.13에 거래되고 있다. 개인과 외국인이 각각 1308억원, 693억원 순매도하고 있으며 기관이 1993억원 순매수하고 있다.
코스닥은 장 초반 6% 넘게 하락하며 630선까지 밀렸으나 이후 650선을 회복했다. 이날 오전 9시 6분 2초에는 코스닥 시장에 매도 사이드카가 발동돼 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 이후 기관의 순매수 속에 지수 하락폭이 축소됐다.
nylee54@newspim.com