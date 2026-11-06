최혁진 의원, 민주당 복당 보류..."유감이나 李대통령 지키고 개혁 이어갈 것"

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"복당 빨리 하겠다고 물러서는 일 없어"

이재명 정부 수호·민생개혁 의지 강조

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 복당 결정이 보류된 최혁진 무소속 의원이 6일 자신의 페이스북에서 유감을 표명하며 복당 여부와 관계없이 이재명 대통령을 지키고 민생개혁을 위한 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

특히 자신의 복당에 반대하는 이들이 있다고 주장하면서도 부패와 비리 문제에 대한 대응을 중단하지 않겠다고 강조했다.

최 의원은 민주당 복당 결정이 보류된 데 대해 "유감"이라며 "복당이 보류되었지만 저는 제 할 일을 두배 세배 더 강하게 하겠다. 이재명 대통령을 지켜내고 개혁의 길에 디딤돌이 되겠다"고 밝혔다.

최혁진 무소속 의원. [사진=뉴스핌DB]

최 의원은 이 대통령의 두 차례 대선 당시 선거운동과 정책 개발에 참여했던 이력을 강조했다.

그는 "저는 두번의 대선 기간 이재명 후보의 당선을 위해 그 누구보다도 전심전력을 다했다"며 "민주연구원 부원장 시절엔 현재 이재명 정부의 핵심 국정과제가 된 정책들을 발굴하고 공약화했다"고 말했다.

이어 "윤석열 김건희 패륜정권과 모든 것을 걸고 싸웠으며, 국회의원이 되어서도 내란세력에 맞서 이재명 정부를 지키기 위해 항상 최전선에 섰다"고 밝혔다.

복당을 추진한 이유에 대해서는 이 대통령을 보다 적극적으로 뒷받침하고 개혁을 추진하기 위한 것이라고 설명했다.

최 의원은 "복당을 통해 이재명 대통령을 보다 힘있게 지켜내려 했다. 민주당이 대통령보다 한두걸음 앞서 개혁의 물길을 열고 돌도 대신 맞아야 한다고 생각했다"고 강조했다.

복당에 반대하는 움직임이 있다는 주장도 제기했다. 그는 "공공과 민간의 부패카르텔과 타협없이 맞서다보니 제 복당을 강하게 반대하는 분들이 있다고 한다"며 "복당 빨리 하겠다고 물러서는 일은 없을 것"이라고 밝혔다.

이어 "부패와 비리의 희생양은 언제나 약자들이며, 부패세력을 그대로 두면 이재명 정부의 민생개혁 효과가 반감된다"고 주장했다.

정치 활동의 중심에 서민들의 삶이 있다는 점도 강조했다.

최 의원은 "서민의 삶을 지키겠다는 일념으로 정치를 시작했다. 수많은 서민들의 민원이 의원실에 오고 있다"며 "하나라도 더 해결하고 더 집중하기 위해 수개월 전 술도 끊었다"고 설명했다.

끝으로 "개문류하의 정신으로 일관되게 나아가겠다"며 "부정과 불의에는 결코 타협하지 않을 것이며, 결단코 지지 않겠다"고 밝혔다.

chogiza@newspim.com