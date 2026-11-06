NC문화재단, 장애학생 의사소통 교안 자료집 배포

AI 핵심 요약beta
- NC문화재단이 6일 나의AAC 활용 특수교육 자료집을 배포했다
- 자료집은 특수교사 9명 교안과 학생 10명 변화 사례를 담았다
- 교수학습안과 활동지 등 현장 활용 자료를 공식 홈페이지에 공개했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC문화재단이 의사소통 장애 학생을 지원하기 위해 개발한 AAC(보완대체의사소통) 애플리케이션 '나의AAC'를 활용한 특수교육 자료집을 배포했다.
자료집은 총 220페이지로 올해 1학기 동안 NC문화재단과 특수교육디지털교육협회(SeeD)가 공동으로 진행한 '나의AAC 특수교육 지원 프로그램'의 결과물이다. 참여 특수교사 9명의 수업 교안과 학생 10명의 변화 사례를 중심으로 구성됐다.
교수학습과정안, 교사 수기, 현장 활용 팁, 수업자료 및 활동지 등 교육 현장에서 즉시 활용 가능한 내용을 담았다.
'나의AAC'는 NC문화재단이 2015년부터 의사소통 장애인을 위해 무료로 제공하는 애플리케이션이다. 이번 배포는 10월 '세계 AAC 인식의 달'을 기념한 것이다.
박명진 NC문화재단 이사장은 "AAC가 필요한 학생들을 위해 묵묵히 수업을 설계하고 세심하게 기록해주신 선생님들의 헌신에 감사드린다"며 "의사소통의 장벽을 낮추기 위해 고민하시는 특수교사분들께 이 자료집이 유용한 참고 자료가 되길 바란다"고 전했다. 자료집은 나의AAC 공식 홈페이지에서 다운로드할 수 있다.
origin@newspim.com