스마일게이트 에픽세븐, 신규 영웅 '바니걸 마피아 유피네' 추가

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 슈퍼크리에이티브는 6일 에픽세븐에 신규 영웅을 추가했다
- 바니걸 마피아 유피네는 아군을 보호하고 적 전체를 공격하는 냉기 기사다
- 특별 서브스토리 시크릿 래빗홀은 12월 10일까지 진행된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 슈퍼크리에이티브가 개발한 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'에 신규 영웅 '바니걸 마피아 유피네'가 추가됐다.
이 캐릭터는 지난달 29일부터 진행 중인 특별 서브스토리 '시크릿 래빗홀'의 주요 등장인물이다. 스토리에서 조직의 보스 역할을 하며 배신자에게는 냉정하지만 부하들을 지키는 인물로 설정됐다.
냉기 속성의 5성 등급 기사 영웅인 이 캐릭터는 아군이 받는 피해량을 감소시키고 행동 게이지와 공격력을 증가시킨다. 아군이 사망할 경우 자신에게 '결의' 상태를 부여받으며 이 상태에서 기본 스킬 '신고식'을 사용하면 '결산'이 추가로 발동돼 적 전체에게 방어력을 관통하는 피해를 입힐 수 있다.
'시크릿 래빗홀'은 12월 10일까지 진행된다. 스토리 진행 시 88레벨 장비 3종을 획득할 수 있으며 신규 바니걸 영웅 3종과 스킨 2종을 모두 수집하면 특별한 '펫'을 받을 수 있다.
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