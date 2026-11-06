지역 교통문제, 모빌리티 정책으로 푼다…교통안전공단, 지방정부 설명회

AI 핵심 요약beta
- 한국교통안전공단은 6일 지방정부 공무원 대상 정책설명회를 개최했다
- 정부 모빌리티 정책과 지원제도, 데이터 활용방안을 안내했다
- 스마트도시 사업과 규제샌드박스 참여 지원을 강화했다
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담당 공무원 대상 실무 정보 제공
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국교통안전공단(TS)이 지방정부의 교통·이동 문제 해결을 돕기 위해 모빌리티 정책과 지원제도 활용방안을 안내했다.
6일 TS 서울역 대회의실에서 지방정부 모빌리티 담당 공무원을 대상으로 '2026년 하반기 모빌리티 정책설명회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회는 정부의 모빌리티 정책과 지원제도에 대한 실무자들의 이해를 높이고 지역 여건에 맞는 개선사업 추진을 지원하기 위해 마련됐다.
지역의 교통·이동 문제를 해결하는 데 활용할 수 있는 정책 수단과 국가 모빌리티 데이터 활용방안을 안내해 정책 검토부터 사업 추진까지 실무자의 업무를 돕는 데 중점을 뒀다.
설명회는 ▲모빌리티 개선계획 및 강소형 스마트도시 조성사업 ▲첨단모빌리티 현황조사 및 조사사항 ▲모빌리티 규제샌드박스와 지방정부 참여·기획 사례 등에 대한 발표와 질의응답으로 진행됐다.
참석자들은 정부 정책과 지원제도의 주요 내용을 살펴보고 지방정부 차원의 활용방안, 사업 추진 과정에서 고려해야 할 사항 등을 공유했다.
TS는 지방정부가 지역 특성에 맞게 모빌리티 개선계획을 수립·활용하고 모빌리티 특화형 스마트도시 조성사업과 규제샌드박스 등에 참여할 수 있도록 관련 정보를 제공할 계획이다.
앞으로도 지방정부의 업무 추진에 필요한 정책 정보를 안내하고 활용 과정에서 제기되는 현장 의견을 수렴한다. 이를 통해 국가 차원의 정책·제도와 지역의 개선 수요를 연결하고 지역 주도의 모빌리티 활성화를 지원할 방침이다.
정용식 TS 이사장은 "모빌리티 정책이 지역의 실질적인 이동 편의 향상으로 이어지기 위해서는 정책을 추진하는 지방정부의 이해와 활용이 중요하다"며 "앞으로도 TS가 보유한 데이터와 정책 지원 역량을 바탕으로 지방정부가 지역 여건에 맞는 모빌리티 개선사업을 추진할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말한다.
Q. 이번 모빌리티 정책설명회는 누구를 대상으로 열렸나요?
A. 한국교통안전공단(TS)이 6일 서울역 대회의실에서 지방정부 모빌리티 담당 공무원을 대상으로 개최했습니다. 정부 정책과 지원제도에 대한 실무자들의 이해를 높이고 지역 여건에 맞는 모빌리티 개선사업 추진을 돕기 위해 마련됐습니다.
Q. 설명회에서는 어떤 정책과 사업을 다뤘나요?
A. 모빌리티 개선계획과 강소형 스마트도시 조성사업, 첨단모빌리티 현황조사, 모빌리티 규제샌드박스 등을 다뤘습니다. 지방정부의 참여·기획 사례를 소개하고 질의응답을 통해 사업 추진 시 고려할 사항도 공유했습니다.
Q. 국가 모빌리티 데이터는 어떤 목적으로 활용하도록 안내했나요?
A. 지역의 교통·이동 문제를 해결하고 모빌리티 개선사업을 검토·추진하는 데 활용하도록 안내했습니다. 지방정부 실무자들이 정책 수단과 데이터를 함께 활용해 지역 여건에 맞는 사업을 추진하도록 지원하는 데 중점을 뒀습니다.
Q. 지방정부가 참여할 수 있도록 TS가 지원하는 사업은 무엇인가요?
A. 모빌리티 특화형 스마트도시 조성사업과 규제샌드박스 등에 참여할 수 있도록 관련 정보를 제공할 계획입니다. 지역 특성에 맞는 모빌리티 개선계획을 수립하고 활용하는 데 필요한 정보도 안내할 예정입니다.
Q. TS는 설명회 이후 지방정부를 어떻게 지원할 계획인가요?
A. 지방정부의 업무 추진에 필요한 정책 정보를 지속적으로 안내하고, 활용 과정에서 나오는 현장 의견을 수렴할 계획입니다. TS가 보유한 데이터와 정책 지원 역량을 바탕으로 국가 정책·제도와 지역의 개선 수요를 연결해 지역 주도의 모빌리티 활성화를 지원할 방침입니다.
chulsoofriend@newspim.com