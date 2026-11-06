'의정부역 펠리스타워 양우내안애' 견본주택 개관

AI 핵심 요약beta
- 양우건설은 6일 의정부역 펠리스타워 견본주택을 개관했다
- 의정부역 인근에 최고 49층, 1252세대 주거복합단지를 조성한다
- 청약은 16일 특별공급을 시작으로 17·18일 순차 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아파트 1,252세대 중 일반세대 414세대 분양
1호선·경전철·교외선 '트리플 역세권'
16일 특별공급, 17일 1순위 청약 접수
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 양우건설은 '의정부역 펠리스타워 양우내안애'의 견본주택을 11월 6일 개관하고 분양 일정을 시작한다고 밝혔다.
'의정부역 펠리스타워 양우내안애'는 경기도 의정부시 의정부동 일원에 지하 6층~지상 최고 49층 규모의 주거복합단지로 조성된다. 이번 분양에서는 아파트 1,252세대 중 414세대를 우선 공급하며, 전용면적 59㎡와 84㎡ 타입으로 구성된다.
청약 일정은 11월 16일 특별공급을 시작으로 17일 1순위, 18일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 11월 24일이며, 정당계약은 12월 7일부터 9일까지 진행된다.
단지는 지하철 1호선, 의정부 경전철, 교외선을 도보로 이용 가능한 트리플 역세권 입지를 갖췄다. GTX-C 노선 개통 시 의정부역에서 강남 삼성역까지 약 20분 내 이동이 가능할 것으로 예상된다.
생활 인프라로는 신세계백화점, 의정부 로데오거리, CGV가 도보권에 있으며, 의정부시청, 예술의전당, 의정부세무서가 가깝다. 단지 맞은편에는 의정부아트캠프와 시민정원이 자리하고 있다.
단지 내에는 실내 수영장, 피트니스센터, 실내골프연습장, 펫카페(예정), 주민카페 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다. 조식 서비스(예정)도 제공될 계획이다.
계약 조건으로는 계약금 5%와 1차 계약금 500만원 정액제가 적용된다. 비규제지역으로 만 19세 이상 수도권 거주자 중 입주자저축 가입 12개월 경과 및 지역·면적별 예치금액 이상 납입 시 세대주·세대원 모두 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한 및 실거주 의무는 없다.
시공을 맡은 양우건설은 부채비율 10%대의 재무 건전성과 HUG 신용평가 A+등급(2026년 기준)을 보유하고 있다고 회사 측은 밝혔다.
양우건설 관계자는 "'의정부역 펠리스타워 양우내안애'는 의정부역 초역세권에 49층 초고층 복합타워, 커뮤니티 시설을 갖춘 단지로, 견본주택 개관을 앞두고 실수요자들의 관심이 이어지고 있다"고 전했다.
'의정부역 펠리스타워 양우내안애' 견본주택은 경기도 의정부시 호원동에 마련돼 있다.
whitss@newspim.com