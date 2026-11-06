스마일게이트, 추리 어드벤처 '사이코 슬루스' 출시

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 6일 추리 어드벤처 게임을 출시했다
- 인지장애 소재와 시야 왜곡으로 범인을 추적하는 게임이다
- 5개 챕터와 20시간 이상 분량으로 출시 기념 할인한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 추리 어드벤처 게임 '사이코 슬루스'를 6일 PC 플랫폼으로 출시했다.
포세포가 개발하고 써마이트 게임즈와 스마일게이트 스토브가 공동 배급한 이 게임은 정체불명의 교단이 점거한 고딕 대성당을 배경으로 한다. 인지 장애를 앓는 13명이 '발각되지 않는 살인'이라는 데스 게임에 갇혀 벌어지는 이야기를 담았다.
게임은 고전 추리물의 범인 찾기 구조에 인지 왜곡 요소를 결합했다. 강박증, 공간무시증, 안면실인증 등을 핵심 게임 장치로 활용한다.
범인이 이러한 증상을 이용해 플레이어의 시야와 조작을 왜곡하며 수사를 방해하고 플레이어는 눈앞의 정보마저 의심하며 사건의 진실을 추적해야 한다.
수집한 단서는 범인을 지목하는 '변론 모드'에서 사용된다. 플레이어는 상대의 발언을 판단하고 단서로 반박하며 모순을 파헤쳐 범인을 밝혀낸다. 게임은 총 5개 챕터로 구성됐으며 20시간 이상의 플레이 타임을 제공한다. 주요 이벤트 장면의 풀 보이스 연출, 40여 종의 CG와 3D 배경, 50곡 이상의 오리지널 음악을 수록했다.
스마일게이트는 출시 기념으로 2주간 스토브와 스팀에서 10% 할인 판매하며, 스토브에서는 추가 10% 할인 쿠폰을 제공한다.
origin@newspim.com