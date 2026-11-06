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궁지 몰린 트럼프, 관세 압박 본격화…산업부, 대미협상 '시험대'

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AI 핵심 요약

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  • 민주당이 3일 미국 중간선거에서 20년 만에 양원 과반을 확보했다
  • 기존 관세정책은 유지되지만 의회 견제와 통상 불확실성이 커질 전망이다
  • 한국은 반도체·배터리·조선별 미국 정책 변화에 대응해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 20년만에 상·하원의원 과반 확보
232조·301조 관세 유지…추가조치 변수
반도체 세액공제 연장·AI 전력망도 쟁점
배터리·조선 정책 변화…대미 협상 주목

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 미국 중간선거에서 민주당이 20년 만에 상·하원 과반 의석을 모두 확보하면서 한국의 대미 통상전략에도 새로운 변수가 생겼다.

기존 관세정책은 유지될 가능성이 높지만, 트럼프 행정부에 대한 의회 견제가 강화되면서 국내 주력산업의 대응이 중요해질 전망이다.

6일 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 워싱턴DC 무역관이 발표한 보고서에 따르면, 민주당은 지난 3일(현지시간) 실시된 중간선거에서 상·하원 다수당 지위를 모두 확보했다.

지난 4일 기준 민주당은 상원 54석(무소속 2석 포함), 하원 240석을 확보했다. 공화당은 각각 44석, 147석을 차지했다. 당시 상원 2석과 하원 48석은 당선자가 확정되지 않은 상태였다.

민주당이 양원 다수당을 차지하면서 내년 1월 출범하는 제120대 미국 의회에서는 트럼프 행정부에 대한 조사와 감독이 강화될 것으로 예상된다.

도널드 트럼프 미국 대통령.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 민주당 압승에도 관세정책 '유지 전망'…반도체·AIDC 정책은 변수

미국 의회 권력 구도가 바뀌더라도 기존 관세정책이 당장 달라지기는 어려울 것으로 전망된다.

KOTRA는 무역확장법 232조와 무역법 301조에 따른 기존 관세 및 수입규제 조치가 유지될 것으로 분석했다. 민주당이 대통령의 관세 부과 권한을 제한하는 법안을 추진하더라도, 트럼프 대통령의 거부권 행사로 정책 변경 가능성은 낮다는 설명이다.

특히 미국이 진행 중인 무역법 301조 구조적 과잉생산 조사 결과가 추가 통상조치의 주요 변수로 꼽혔다.

무역법 301조는 미국이 상대국의 불공정 무역행위를 조사하고 추가 관세 등 무역제재를 취할 수 있도록 한 법률이다. 미국은 지난 7월 강제노동 관련 조사에 따라 한국산 일부 제품에 관세를 적용했다. 이어 한국을 포함한 16개 경제권을 대상으로 제조업 과잉생산 여부를 조사하고 있다. 추가 관세 부과 여부는 아직 결정되지 않은 상태다.

무역확장법 232조는 미국이 국가안보를 이유로 특정 수입품에 관세를 부과할 수 있도록 한 법률이다. 미국은 현재 해당 법률에 근거해 자동차와 철강·알루미늄 등에 품목별 관세를 적용하고 있다. 한국산 자동차에는 15%, 철강·알루미늄에는 대부분 50%의 관세가 부과되고 있다.

미국 의회 의사당 전경 [사진=로이터 뉴스핌]

이 사안에 능통한 산업부 관계자는 "미국 입장이 갑자기 바뀌지는 않을 것"이라며 민주당이 상·하원 다수당을 확보하더라도 기존 관세·투자 정책이 즉각 달라지지는 않을 것으로 내다봤다.

이와 함께 반도체 분야에서는 기존 제조업 지원과 수출통제 정책이 유지될 것으로 전망된다. 다만 KOTRA에 따르면 미국 의회가 연구개발(R&D) 사업 개편 등에 대한 감독을 강화할 것으로 예상된다.

특히 반도체 공장 투자세액공제의 연장 여부가 주요 변수다. 미국은 반도체 공장과 장비 투자액의 최대 35%를 세금에서 공제해 주고 있다. 하지만 현행 규정상 올해 12월 31일 이후 착공하는 시설은 원칙적으로 지원 대상에서 제외된다. 현재 미국 상원 재무위원회 양당 지도부는 기한 연장을 지지하고 있다.

또한 인공지능(AI)과 데이터센터 분야에서는 전력망 확충에 필요한 비용을 누가 부담할지가 쟁점으로 떠올랐다. 대형 데이터센터가 늘어나면서 전력망 증설비용을 데이터센터 운영기업이 얼마나 부담할지, 송전망 건설 허가 절차를 어떻게 간소화할지에 대한 입법 논의가 확대될 전망이다.

주(지역)마다 정책 방향도 서로 엇갈리고 있는 상황이다. 텍사스주는 기존 전력수요 관리와 인허가 규제 기조를 유지할 것으로 예상된다. 반면 조지아주 주지사 당선자는 신규 데이터센터 개발의 일시 중단을 공약했다. 마지막으로 미시간주는 데이터센터 유치를 통한 일자리 창출과 전기요금 인하를 내세웠다.

[자료=KOTRA] 2026.11.04 dream@newspim.com

◆ 반도체·배터리·조선 산업 영향…산업통상부 대응 주목

미국의 산업정책 변화도 국내 기업들이 주목해야 할 부분이다. 반도체 분야에서는 반도체법에 따른 제조업 지원과 수출통제 기조가 유지될 것으로 예상된다. 다만 반도체 공장 투자세액공제의 올해 말 착공기한 연장 여부가 주요 변수로 떠올랐다.

해당 제도는 반도체 공장과 장비 투자액의 최대 35%를 세금에서 공제하는 것으로, 올해 12월 31일 이후 착공하는 시설은 원칙적으로 대상에서 제외된다.

자동차·배터리 분야에서는 미국 내 배터리 생산세액공제 유지가 예상된다. 다만 중국 등 우려국 기업과 관련된 공급망 요건이 국내 기업에 영향을 미칠 수 있다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관(왼쪽)과 김정관 산업통상부 장관(오른쪽) [사진=뉴스핌DB]

조선 분야에서는 미국 조선업 재건 법안의 국방수권법안 반영 여부와 군용 선박 해외 건조 제한, 동맹국 예외 인정 범위 등이 주요 쟁점으로 꼽혔다.

이에 따라 한국 정부도 기존 관세 협상을 이어가는 동시에 미국 의회 변화와 산업별 지원정책을 면밀히 살펴야 한다는 분석이 나온다.

산업부 관계자는 미국의 산업별 정책 변화에 대해 "(산업부)는 반도체과, 자동차과도 같이 대응을 한다"며 업종별 담당 부서가 관련 현안에 대응하고 있다고 설명했다.

이어 대미투자 협의에 대해서는 "지금 협의가 완전히 끝난 게 아니다"며 "미국 측과 소통하면서 양국 간 합의사항을 이행해 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com

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신임 법무장관에 민변 출신 이용철 '성남라인' [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 새 법무부 장관에 이용철(66·순창) 현 방위사업청장, 국세청장에 안덕수(55·부산) 서울지방국세청장을 후보로 지명했다. 청와대 새 정무수석으로는 최인호(60·창녕) 더불어민주당 재선 의원 출신인 주택도시보증공사 사장을 임명했다. 임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 인사 발표 브리핑을 했다. 임 실장은 "국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며 국민 삶 속에 정책 변화와 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 이번 인사 방향을 설명했다. 이용철 방위사업청장이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회의 방위사업청 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 임 실장은 이 법무장관 후보에 대해 "민주사회를 위한 변호사 모임 출신으로 인권 보호와 민주 가치 증진에 힘써 온 변호사"라며 "참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패와 제도개혁을 주도한 바 있다"고 소개했다. 임 실장은 "법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법 체계를 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 법무 행정을 할 것으로 기대된다"고 이번 인선 배경을 설명했다. 임 실장은 이 후보가 과거 대장동 사건에 연루됐다는 언론 질문에 "그 부분은 검증 때 감안됐고 자세한 건 국회 인사청문회 때 본인이 소명할 걸로 기대한다"고 답했다. 안덕수 국세청 조사국장이 27일 생필품 폭리 탈루업체 세무조사 관련 브리핑으로 하고 있다. [사진=국세청] 2026.01.27 dream@newspim.com 안 국세청장 후보에 대해 임 실장은 "국세청 1조사국장과 징세법무국장, 납세자보호담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가"라며 소개했다. 임 실장은 "성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다"고 인선 이유를 설명했다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 최인호 주택도시보증공사(HUG) 사장이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회의 한국부동산원 등에 대한 국정감사에서 의원 질의 답하고 있다. 2026.10.15 jk31@newspim.com 최 정무수석 내정자에 대해 임 실장은 "부산 지역 재선 국회의원 출신으로 민주당 최고위원과 수석대변인을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해 온 정치인"이라며 "우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 인선 배경을 설명했다.  pcjay@newspim.com 2026-11-06 15:53
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美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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