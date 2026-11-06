코웨이, 3Q 영업익 7.3% ↑..."신규 제품군 시너지·해외 성장"

AI 핵심 요약beta
- 코웨이는 6일 3분기 영업이익이 2608억원으로 7.3% 증가했다고 밝혔다
- 3분기 매출은 1조4261억원으로 전년보다 13.7% 늘었다
- 해외법인 매출은 5918억원으로 26.2% 증가하며 성장을 이끌었다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코웨이는 올해 3분기 영업이익이 2608억원으로 전년 동기대비 7.3% 늘었다고 6일 밝혔다. 매출액(연결 기준)은 1조 4261억원으로 전년 동기 대비 13.7% 증가했다.
3분기 국내 신규 렌탈 판매량은 전년 동기 대비 7.3% 늘었고 렌탈 계정 순증은 21.4만 대로 전년 동기 대비 26.7% 증가했다. 음식물처리기와 벽걸이 에어컨 등 여름가전 신제품들도 시장에 성공적으로 안착하며 실적 확대를 뒷받침했다.
코웨이 해외법인의 3분기 매출은 5918억 원으로 전년 동기 대비 26.2% 증가했다. 주요 법인별 분기 매출은 말레이시아 법인 4,280억 원(YoY+21.5%), 미국 법인 839억 원(YoY+45.8%) , 태국 법인 577억 원(YoY+38.0%), 인도네시아 법인 160억 원(YoY+21.8%)으로, 전 제품군에 걸쳐 폭넓은 판매 성장을 기록하며 글로벌 사업 경쟁력을 강화했다.
김순태 코웨이 CFO는 "환경가전의 견고한 수요에 신규 생활편리가전 제품군의 판매 호조가 더해지며 국내와 해외 모두 안정적인 성장 기조를 이어나갔다"며 "국내 렌탈 계정 순증세와 해외법인의 약진을 발판 삼아, 4분기에도 외형 성장과 수익성을 동시에 확보하며 중장기 성장 기반을 공고히 해나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com