박용진, 폭락장서 KODEX200 1002만원 매수…"시장 미래 신뢰"

AI 핵심 요약beta
- 박용진 부위원장은 6일 급락장에서 KODEX 200을 매수했다
- 박 부위원장은 KODEX 200 128주를 1002만원에 사들였다
- KODEX 200은 이날 장중 5.05% 하락하며 8만335원에 거래됐다
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"우리 경제 저력·시장 미래 신뢰"
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 국내 증시가 급락한 6일 박용진 대통령 직속 규제합리화위원회 부위원장이 코스피200 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 'KODEX 200'을 약 1000만원어치 매수했다고 공개했다.
박 부위원장은 이날 자신의 페이스북에 "오늘, 저는 오랜만에 주식을 매수했습니다"라며 "시장이 크게 흔들리는 날이지만, 우리 경제의 저력을 믿고 우리 시장의 미래를 신뢰합니다"고 밝혔다.
박 부위원장이 공개한 매매 내역에 따르면 이날 오전 10시49분 KODEX 200 128주를 주당 7만8330원에 매수했다. 총 매수금액은 1002만6240원이다.
이날 KODEX 200은 전 거래일 8만4610원에서 장 초반 7만6460원까지 밀렸다. 이후 낙폭을 일부 만회해 오후 2시45분 기준 전 거래일 대비 5.05% 내린 8만335원에 거래되고 있다.
박 부위원장은 "정부 역시 우리 시장의 신뢰를 지키기 위해 최선을 다할 것이라 믿습니다"고 덧붙였다.
winter1004@newspim.com