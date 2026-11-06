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'턴투워드부산' 창시자 92세 커트니 다시 부산 온다… 유엔참전용사·유족 36명 방한

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  • 빈센트 커트니가 6일 20회 턴투워드부산 추모식 참석차 방한했다
  • 보훈부는 8일부터 6개국 참전용사와 유가족 36명을 초청했다
  • 방한단은 11일 부산 유엔기념공원에서 국제추모식을 거행한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

97세 최고령 월쉬부터 참전 후 첫 방한 헥센베르까지 참전용사 5명
'전쟁고아의 아버지' 위트컴 장군 종손, 73년 만에 이름 찾은 노티 일병 며느리도
11일 부산 유엔기념공원서 국제추모의 날 기념식… 美 DPAA 국장도 참석

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 매년 11월 11일 오전 11시 전 세계가 부산을 향해 1분간 묵념하는 '턴투워드부산(Turn Toward Busan)'은 캐나다 참전용사 한 사람의 제안에서 시작됐다. 그 제안자인 빈센트 커트니(92)가 올해 20회째를 맞는 추모식에 직접 참석하려고 한국을 다시 찾는다.

국가보훈부는 유엔참전용사 국제추모의 날(11일)을 맞아 8일부터 13일까지 5박 6일 일정으로 6개 참전국 참전용사와 유가족 등 36명을 초청한다고 6일 밝혔다. 참전용사 5명, 전사·실종 장병 유족 21명, 그 밖의 유가족 등 10명이다.

미국 국방부에서 전쟁포로·실종자 유해 발굴을 전담하는 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)의 켈리 맥키그 국장도 함께 방한한다.

오는 8일부터 13일까지 방한하는 6·25전쟁 유엔참전용사들. 왼쪽부터 빈센트 커트니(92·캐나다), 윌리엄 월쉬(97·영국), 필립 디 멘노(94·미국), 레지널드 월머(93·호주), 하르먼 헥센베르(91·네덜란드). [사진=국가보훈부] 2026.11.06 gomsi@newspim.com

◆97세 최고령 월쉬부터 참전 후 첫 방한 헥센베르까지 참전용사 5명

커트니는 1950~1953년 패트리샤 공주 캐나다 경보병연대 상병으로 후크고지 전투에 참가했다. 2014년 6·25전쟁 60주년 사업에 기여한 공로로 국민훈장 동백장을 받았다.

이번 초청자 중 최고령은 영국의 윌리엄 월쉬(97)다. 1953년 12월부터 1955년 2월까지 제1영연방사단 전투훈련학교 병장으로 복무하며 한국에 투입될 병력의 전투 훈련과 전문교육을 맡았다.

미국의 필립 디 멘노(94)는 제24보병사단 제34보병연대 일병으로 1952년 12월부터 2년간 비무장지대(DMZ) 인근에서 경계 임무를 수행했다. 호주의 레지널드 월머(93)는 1951년과 1953년 두 차례 호위함 '머치슨(HMAS Murchison)'에 수병으로 올라 한강 하구 함포전과 동·서해안 초계에 투입됐다. 그는 "전쟁 중 한국인들과 맺은 인연을 기억한다"며 "역동적으로 발전한 한국이 놀랍다"고 했다.

네덜란드의 하르먼 헥센베르(91)는 1953년 12월 해군 함정 '뒤부아(Hr.Ms. Dubois)'의 2급 기관병으로 참전해 추락한 미군 항공기 수색과 폭뢰·대공 훈련 임무를 맡았다. 정의와 자유 십자훈장을 받은 그는 참전 이후 처음으로 한국 땅을 밟는다.

6·25전쟁 당시 유엔군 부산 제2군수사령관을 지낸 고(故) 리처드 위트컴 장군. 1953년 부산역전 대화재 때 이재민을 구호하고 보육원을 세워 '전쟁고아의 아버지'로 불렸으며, 유언에 따라 부산 유엔기념공원에 잠들어 있다. 그의 종손 존 글래스가 이번 재방한 행사에 참석한다. [사진= 국가보훈부] 2026.11.06 gomsi@newspim.com

◆'전쟁고아의 아버지' 위트컴 장군 종손, 73년 만에 이름 찾은 노티 하사 며느리도

유족 중에는 리처드 위트컴 장군의 종손 존 글래스가 있다. 위트컴 장군은 1953~1954년 유엔군 부산 제2군수사령관(준장)으로 재직했다. 1953년 부산역전 대화재 때 군수물자 창고를 열어 이재민에게 식량과 물품을 나눠줬고, 보육원을 세워 '전쟁고아의 아버지'로 불렸다. 정부는 국민훈장 무궁화장을 추서했으며, 그는 유언에 따라 부산 유엔기념공원에 묻혔다.

영국군 글로스터셔 연대 소속으로 1951년 4월 임진강 전투에서 전사한 두 장병의 가족도 온다. 도널드 노티 하사는 무명용사로 유엔기념공원에 안장됐다가 2024년 11월 73년 만에 신원이 확인돼 묘비 재헌정식이 열렸다. 그의 며느리 린다 노티가 방한한다. 하루 앞선 4월 23일 전사한 패트릭 앵지어 소령의 딸 프리실라 앵지어도 함께한다.

◆11일 부산 유엔기념공원서 국제추모의 날 기념식… 美 DPAA 국장도 참석

방한단은 8일 입국해 9일 KBS홀에서 열리는 '제25회 유엔참전용사, 영웅을 위한 음악회'에 참석한다. 10일 KTX로 부산에 내려가 유엔평화기념관 환영행사를 갖고, 11일 재한유엔기념공원에서 개별 헌화와 국제추모의 날 기념식, 감사 오찬에 참석한다. 12일 서울 전쟁기념관 헌화를 끝으로 공식 일정을 마치고 13일 출국한다.

6·25전쟁에는 전투지원 16개국, 의료지원 6개국 등 22개국에서 연인원 198만8400명이 참전했다. 이 가운데 4만803명이 전사하거나 숨졌고, 10만3460명이 다쳤다. 부산 남구 유엔기념공원(약 13만5000㎡)에는 지난달 31일 기준 14개국 2341명이 잠들어 있다. 영국이 892명으로 가장 많고 튀르키예(462명), 캐나다(382명), 호주(281명) 순이다.

권오을 국가보훈부 장관은 "대한민국의 눈부신 성장은 70여 년 전 국경을 넘어 달려온 유엔참전용사들의 용기가 있었기에 가능했다"며 "보훈외교 네트워크를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

gomsi@newspim.com

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美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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