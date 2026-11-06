한국무역협회, 일본과 AI·경제안보 협력...한일경제라운드테이블

AI 핵심 요약beta
- 한국과 일본 경제계는 6일 서울에서 AI 시대 협력을 논의했다
- 양국은 AI·반도체와 로봇·정밀제조 협력 방안을 모색했다
- 공급망 안정과 경제안보, 제3국 공동 진출 전략을 논의했다
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피지컬 AI·로보틱스 협력 및 공급망 안정 방안 모색
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국과 일본의 경제계가 모여 인공지능(AI) 시대에 한일 경제 협력을 논의했다.
무역협회가 6일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 일본 경제동우회와 '제6차 한일경제라운드테이블'을 개최했다고 이날 밝혔다. 이번 회의에서는 'AI 시대의 한·일 경제협력 고도화 및 글로벌 통상 연대'를 주제로 논의가 진행됐다.
김남정 한일교류특별위원회 부위원장(동원그룹 회장)과 혼마 마사히코·무타 마사아키 일본 경제동우회 한국위원회 공동위원장(각각 인큐베이트펀드 대표파트너, 트랜스코스모스 사장) 양국 경제계 인사 30여명이 참석했다.
첫 번째 세션에서는 한국의 AI·반도체 기술과 일본의 로봇·정밀제조 역량을 바탕으로 제조업 혁신 방안을 모색했다. 이지평 한국외대 특임교수와 노자키 히로키 젠인텔리전스 CEO가 피지컬 AI·로보틱스 기술의 산업 적용과 협력 방안을 발표했다.
두 번째 세션에서는 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편에 대응한 경제안보 협력 전략을 다뤘다. 반도체·핵심 소재 등 AI 공급망 안정과 제3국 공동 진출 방안 등 구체적인 협력 방안이 논의됐다.
윤진식 무역협회 회장은 "한일경제라운드테이블이 양국 경제계의 실질적인 협력 창구로 발전해 왔다"며 "앞으로도 AI와 경제안보 분야에서 양국 기업들이 체감할 수 있는 협력 성과를 만들어 나가길 기대한다"고 밝혔다.
한일경제라운드테이블은 2024년 2월 무역협회가 출범한 한일교류특별위원회와 일본 경제동우회가 공동으로 설립한 민간협력 채널이다. 2024년 5월 도쿄를 시작으로 연 2회 한국과 일본에서 번갈아 개최되고 있으며, 다음 라운드테이블은 2027년 상반기 도쿄에서 열릴 예정이다.
raul1649@newspim.com