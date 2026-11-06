천안 일본인 여성 살해 30대 남성 구속 송치

AI 핵심 요약beta
- 충남경찰청은 6일 살인 혐의 30대 남성을 구속 송치했다
- A씨는 지난달 28일 천안 오피스텔에서 외국인 여성을 살해했다
- 경찰은 주식 실패에 따른 계획적 단독 범행으로 판단했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주식 투자 실패 등 처지 비관 끝 범행 계획
[천안=뉴스핌] 오영균 기자 = 6일 충남경찰청은 천안서북경찰서가 이날 오전 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 공소청에 구속 송치했다고 밝혔다.
A씨는 지난달 28일 오후 4시 20분쯤 천안시 서북구의 한 오피스텔에서 외국인 여성을 살해한 혐의를 받고 있다.
경찰 조사 결과 A씨는 주식 투자 실패 등으로 장기간 자신의 처지를 비관하다 스스로 목숨을 끊기로 결심한 상태에서 피해 여성을 살해할 계획을 세운 것으로 파악됐다.
A씨는 피해자에게 일방적으로 호감을 품고 있었으며 범행 이후 자신도 목숨을 끊으려 했던 것으로 조사됐다.
경찰은 피의자 진술과 휴대전화 디지털 포렌식 분석 등을 통해 두 사람 사이에 감정적 교류가 없었고 관계성 범죄 이력도 없었던 사실을 확인했다.
사건 발생 직후 A씨의 신병을 확보한 경찰은 범행 전후 행적 조사와 주거지 압수수색, 디지털 증거 분석 등을 거쳐 계획적인 단독 범행으로 판단했다.
경찰은 피해자 유족의 의사를 고려해 두 사람의 구체적인 만남 경위와 통신 내역 등은 공개하지 않기로 했다.
gyun507@newspim.com