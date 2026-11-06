美 의회 '블루 웨이브'… 인도 자본시장 흔들 '5대 변수'

배럴당 80달러선 진입한 국제 유가, 인도의 경상수지 적자 방어 구원 투수

예측 가능한 무역 환경 조성됐으나… 의약품·전자제품 부문별 관세 불씨 상존

AI 인프라 규제 강화..."심리적 충격에 불과, 투자 기회 여전"

선물환 2,390억 달러 짊어진 RBI, 외환보유고 재구축에 루피화 상승폭 제한

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국 중간선거에서 야당인 민주당이 상·하원을 모두 장악한 것이 전 세계 경제·외교 및 투자 환경에 상당한 파급력을 미칠 것으로 전망되는 가운데, 인도에서도 미국 내 정치 구도의 변화가 인도 자산 투자자에 미칠 영향을 파악하기 위한 움직임이 빨라지고 있다.

5일(현지 시각) 인도 비즈니스 스탠다드(BS)에 따르면, 뭄바이에 본사를 둔 투자은행(IB) 엠케이 글로벌 파이낸셜 서비스(엠케이)는 이날 '미국 중간선거의 블루 웨이브: 인도에 중요한 5가지 요소'라는 제목의 보고서를 통해 이번 선거 이후 유가·미 국채 수익률·인공지능(AI)·관세·달러 가치 등 인도 자산 투자자가 주목해야 할 다섯 가지를 분석했다.

1. 유가 하락에 따른 인플레 압력 완화, 인도 증시에 유리

미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두었다는 소식에 가장 먼저 반응한 것은 국제 유가였다. 도널드 트럼프 행정부의 대이란 정책에 변화가 생길 수 있다는 기대감이 확산하면서 원유 공급 정상화 전망이 강화된 결과다.

선거 직후인 4일, 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전 거래일보다 8.29% 하락한 배럴당 88.12달러에 거래를 마쳤다. 국제 유가의 기준인 브렌트유 1월물도 전장 대비 배럴당 8.67% 급락한 94.62달러로 마감했다. 두 유종 모두 약 두 달 만에 가장 낮은 수준을 기록한 것이다.

엠케이는 "이란 분쟁에 대한 유권자들의 피로감과 트럼프 대통령의 정치적 영향력 약화가 향후 몇 분기 내에 (이란과의 전쟁 종식) 협상 타결 가능성을 높일 것으로 예상된다"며 "이러한 결과가 유가 하락세를 장기화시킬 수 있지만, 단기적으로는 변동성이 지속될 수 있다"고 지적했다.



엠케이는 "유가는 인도 투자자들에게 중요한 의미를 갖는다. 원유 가격 하락은 인도의 경상수지 개선, 수입 물가상승 완화, 루피화 약세 해소에 기여할 수 있기 때문"이라며 "유가의 지속적인 하락은 에너지 및 투입 비용에 민감한 부문에 도움이 될 수 있고, 인플레이션 압력 완화는 전반적인 주식 시장 환경을 개선할 수 있지만 투자자들은 일시적인 유가 하락과 국가의 대외 수지 개선의 지속성을 구분해야 한다"고 설명했다.



보고서에 따르면, 브렌트유 평균 가격이 배럴당 약 97달러 수준을 기록하면서, 현 회계연도(2026/27 회계연도, 2026년 4월~2027년 3월) 들어 인도의 석유 수입액은 현재까지 전년 대비 약 24% 증가한 것으로 나타났다.



엠케이는 2026/27 회계연도에 유가가 배럴당 평균 100달러일 경우 인도의 경상수지 적자는 국내총생산(GDP)의 1.7%에 달할 것이며, 평균 90달러일 경우에는 1.4%가 될 것으로 추산한다.

지난 10월 27일(현지 시각) 미국 미시시피주 코린스에서 신디 하이드스미스 상원의원 선거 지원 유세에 나선 도널드 트럼프 대통령의 모습.

2. 美 국채 수익률 하락 단정은 시기상조

미국 민주당이 의회를 장악하면서 트럼프 행정부가 추가 지출 프로그램을 추진하는 데 난항을 겪을 수 있다. 통상적으로 이러한 상황은 미국 국채에 긍정적인 요인으로 작용한다.

엠케이는 그러나 이러한 정치적 변화가 의미 있는 재정 건전화로 이어지지는 않을 것으로 보고 있다. 양당 모두 근본적인 적자 문제를 해결하기 위한 충분한 조치를 취하지 않은 채 지출을 선호하는 기조를 유지할 것이라는 판단이다.

미국의 재정 적자는 2021/22 회계연도의 1조 3,800억 달러(약 1,875조 60억 원)에서 2025/26 회계연도 1조 9,900억 달러로 증가했다. 현재 이자 비용은 가장 빠르게 증가하는 지출 항목이며, 순이자 지출은 7년간 연평균 17%의 성장률을 기록하고 있다.

엠케이는 미국의 일반 정부 이자 지급액이 2025년 GDP의 3.6%에서 2031년에는 5%까지 증가할 수 있다고 추정하며, 이러한 변화는 인도 자산 투자자들에게 중요한 시사점을 갖는다고 지적했다. 이는 미국 국채 수익률이 글로벌 조달 비용과 신흥국 채권의 상대적 매력도에 영향을 미치기 때문으로, 미국 국채 수익률이 높은 수준을 유지할 경우, 인도 국채 수익률 역시 압박을 받을 수 있다.

엠케이는 "채권형 뮤추얼 펀드 투자자들은 미국의 정치적 지형 변화가 자동으로 금리의 지속적인 하락을 유발할 것이라고 섣불리 단정해서는 안 된다"며 "듀레이션(투자자금 평균 회수기간) 중심의 펀드에 투자하는 이들은 금리 변동 리스크를 계속해서 유념해야 한다"고 말했다.

일반적으로 채권 수익률(금리)이 오르면 채권 가격은 하락하므로, 장기 듀레이션 포트폴리오는 금리 움직임에 더 민감하게 반응한다.

3. AI 주식, 투자 심리는 약화될 수 있지만 투자 기회는 여전해

민주당의 승리는 AI 규제 강화와 데이터센터 건설 제한에 대한 우려를 키웠다. 지난 3일 미국 중간선거와 함께 10개 주에서 데이터센터 관련 주민투표 41건이 진행된 가운데, 40건에서 데이터센터 건설을 막거나 개발을 제한해야 한다는 투표 결과가 나왔다.

이와 관련, 엠케이는 "이것이 AI 투자 지출에 근본적인 변화를 가져오기보다는 일시적인 심리적 충격을 줄 가능성이 크다"고 진단했다. 투자 기반이 이미 높은 수준에 도달한 만큼, 내년에는 AI 투자 증가세가 둔화될 것이라며, 투자 속도는 정치적 상황뿐 아니라 하이퍼스케일러의 재정 상태와 지출 계획에 따라 결정될 것으로 봤다.

엠케이는 "인도 투자자들에게 이는 중요하다. 글로벌 AI 투자 사이클이 반도체 기업 및 아시아 신흥 시장 전반의 기술 공급망에 영향을 미치기 때문"이라며 "주가가 투자 심리에 따른 조정을 겪더라도 AI 산업과 아시아 반도체 공급망은 여전히 ​​견조한 흐름을 보일 것"이라고 예상했다.

기관은 이어 "외국인 포트폴리오 투자자(FPI)가 AI 관련 위험에 대한 헤지 수단으로 인도 주식을 활용하는 데에는 제한적인 정당성만 있을 수 있다"며 "따라서 투자자들은 AI 관련 주식의 단기적인 변동성과 실제 수익 전망 악화를 구분해야 한다. 투자 사이클에 더 큰 위험 요소는 규제보다는 신용 조건의 급격한 강화"라고 지적했다.

인도 루피화 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

4. 관세 충격 완화, 인도 수출업체에 유리

이번 선거 결과는 갑작스러운 관세 인상 가능성을 줄일 수는 있겠지만, 미국의 무역 정책 구조를 근본적으로 바꿀 가능성은 낮다는 데는 이견이 없어 보인다.



엠케이는 트럼프 대통령이 2028년 대선 이전에 물가 안정과 무역 협정에 더욱 집중해야 한다는 압력을 받을 것으로 예상했다. 향후 관세 조치가 무역법 301조와 무역확장법 232조에 따른 조사 기반 조치에 더욱 의존하게 될 가능성이 높다며, 이는 예상치 못한 관세 발표의 위험을 줄일 것으로 보고 있다.



인도의 경우 미국과의 무역 협정 체결 시급성이 줄어들었다는 게 엠케이의 판단이다. 당초 부과받은 18% 기본 관세는 시행되지 않았고, 현재 인도산 제품에는 10%의 낮은 관세가 적용되고 있다며, 미국은 국제 비상 경제 권한법에 따른 협상력을 상실했다는 지적이다.



다만, 232조에 따른 부문별 관세는 의약품과 전자제품에 여전히 영향을 미칠 수 있다고 언급했다.



엠케이는 "보다 예측 가능한 무역 환경은 수출 지향적인 기업들에게 긍정적일 수 있지만, 미국 무역 제한에 대한 기업 차원의 노출이 여전히 ​​중요한 요소로 작용할 것"이라며 "모든 인도 수출업체가 혜택을 볼 것이라는 포괄적인 가정은 시기상조일 것"이라고 말했다.

5. 달러 약세, 루피화 지지하겠지만 급반등은 난망

유가 하락과 관세 불확실성 완화는 인도 루피화에 단기적인 숨통을 틔워줄 수 있다. 달러화 약세 역시 신흥국 통화 여건을 개선하고 외국인 투자 자금 유출 압력을 낮추는 요인으로 작용한다.

엠케이는 그러나 인도의 대외 자금 조달 수요와 인도중앙은행(RBI)의 외환 포지션으로 인해 루피화의 가치 상승폭이 제한적일 수 있다고 분석했다.

엠케이에 따르면, 올해 9월 말 기준 RBI의 순 미결제 선물환 달러 포지션은 2,390억 달러에 달한 것으로 나타났다.

RBI가 루피화 가치의 일방적인 상승을 용인하기보다는, 지속적인 외환 유입세를 활용해 외화보유고와 통화 버퍼를 재구축하는 데 집중할 가능성이 높아 루피화의 강세 전환을 제한할 수 있다는 관측이다.

기관은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 방향성도 또 다른 중요 변수로 지목했다. 연준이 점진적인 금리 인하 경로를 밟더라도 미국의 끈질긴 인플레이션 흐름으로 인해 금리가 급격히 떨어지기보다는 고금리 상태가 장기간 유지될 수 있다며, 투자자들은 단순히 달러화 약세나 루피화 강세 전망에만 기대어서는 안 된다고 지적했다.

hongwoori84@newspim.com