한국타이어, 3분기 타이어 매출 '역대 최대'…영업익은 2.6% 감소

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어는 6일 3분기 매출 5조4650억원을 기록했다
- 타이어 부문 매출은 분기 최대인 2조8083억원을 달성했다
- 원재료·물류비 상승으로 영업이익은 5988억원으로 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 올해 3분기 타이어 부문에서 분기 기준, 최대 매출을 기록했다. 판매량 증가와 환율 효과가 매출을 끌어올렸지만, 원재료비와 물류비 부담으로 영업이익은 줄었다.
한국타이어는 3분기 글로벌 연결 기준 매출액 5조4650억원, 영업이익 5988억원을 기록했다고 6일 밝혔다.
타이어 부문 매출액은 2조8083억원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했다. 영업이익은 5059억원으로 2.6% 감소했다. 중동 지역 지정학적 불안에 따른 원재료비·물류비 상승 부담을 고부가가치 제품 판매 확대로 일부 상쇄했다.
연결 실적에 포함된 열관리 부문 한온시스템은 매출액 2조6569억원, 영업이익 1206억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 1.8% 줄었지만 영업이익은 26.6% 늘었다.
한국타이어는 고인치·겨울용·전기차 전용 타이어 등 고부가가치 제품 판매를 확대하고 있다. 3분기 누적 승용차·경트럭용 타이어 매출에서 18인치 이상 제품 비중은 49.4%를 차지했다. 승용차·경트럭용 신차용 타이어(OE) 매출 중 전기차 전용 제품 비중은 32.3%다.
글로벌 완성차 업체와의 공급 협력도 넓혔다. 올해 포르쉐 '911 카레라'와 '파나메라', 폭스바겐 '아틀라스' 등에 신차용 타이어를 공급했다. 전기차 분야에서는 전용 브랜드 '아이온'을 앞세워 교체용 타이어 시장을 공략하는 한편, 포르쉐 '타이칸'과 포드 '머스탱 마하-E' 등에 공급을 이어갔다.
한국타이어는 미국 테네시공장과 헝가리공장 증설을 통해 생산·공급 기반을 확충하고, 미국과 유럽의 수요 변화에 대응하며 글로벌 완성차 업체와의 협력을 강화할 계획이다.
peoplekim@newspim.com