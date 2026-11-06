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[증시 쇼크] ① 코스피 5000선 붕괴에 바닥 논쟁…증권가 "가격은 바닥권"

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AI 핵심 요약

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  • 6일 코스피가 미국 반도체주 폭락과 외국인 매도로 6.02% 하락했다
  • AI 데이터센터 규제 우려로 반도체주 투매가 발생해 코스피가 장중 5000선 아래로 밀렸다
  • 증권가는 주가가 바닥권이라면서도 AI 투자와 외국인 매도에 따른 추가 조정을 경계했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 데이터센터 규제 우려에 반도체주 급락, 외국인 매도세 집중
지난 2020년·2024년과 다른 AI 투자 불확실성에 우려
"연말 반등은 AI 투자 지속성·외국인 수급 회복 관건"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 미국 반도체주 폭락 여파로 코스피가 장중 5000선 아래까지 밀려나면서 국내 증시의 추가 하락 가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 가능성이 불거진 가운데 외국인의 대규모 매도세까지 겹치며 낙폭이 확대됐다. 증권가에서는 주가가 기업 실적에 비해 과도하게 하락했다는 평가와 함께 단기적인 추가 조정 가능성을 경계하는 분석이 나오고 있다.

6일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 324.11포인트(6.02%) 하락한 5059.69에 마감했다. 이날 코스피는 장 초반 8% 넘게 급락하며 5000선 아래로 밀려났고, 서킷브레이커까지 발동됐다. 이후 기관의 매수세가 유입되면서 한때 5100선을 회복했으나 외국인의 매도세가 이어지면서 낙폭을 다시 확대해 5000선 초반에서 거래를 마쳤다.

코스피는 지난 6월 22일 고점인 9114.55에서 10월 22일 5515.43까지 약 39.5% 하락했다. 이후 반등을 시도했으나 이달 들어 다시 하락세가 가팔라지면서 장중 5000선마저 무너졌다. 증권가에서는 AI 투자 축소 우려가 실제 기업 실적 악화로 이어질지, 외국인 매도세가 언제 진정될지가 향후 증시 흐름을 결정할 것으로 보고 있다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스피는 장중 5000선이 무너지고 하락 폭이 8%를 넘어서면서 서킷브레이커가 발동됐다. 코스닥시장에서도 지수가 6% 이상 급락하며 매도 사이드카가 발동되는 등 양 시장에서 매도세가 확산됐다. 2026.11.06 starbean@newspim.com

美 데이터센터 규제 우려에 반도체 투매…외국인 매도세 확대

이번 급락의 배경에는 미국 중간선거 이후 확산한 AI 데이터센터 규제 강화 우려가 있다. 민주당이 상·하원을 장악한 데 이어 주요 데이터센터 거점 지역에서도 민주당 후보들이 승리하면서 신규 데이터센터 건설이 지연될 수 있다는 불안이 커졌다.

외신에 따르면 민주당이 주지사 자리를 탈환한 텍사스와 조지아, 오하이오, 네바다, 아이오와 등 5개 주에서 건설 중이거나 계획된 데이터센터의 전력 규모는 총 142.5기가와트(GW)로, 미국 전체의 41.2%에 해당한다. 일부 당선인이 데이터센터 건설 규제 강화를 공약으로 제시하면서 AI 인프라 투자에 대한 불확실성이 확대됐다.

이러한 우려 속에 외국인의 매도세도 반도체 대형주에 집중됐다. 전날 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 1조1626억원, 1조5203억원 순매도했다. 이날도 삼성전자 약 1조억원, SK하이닉스 약 1조3000억원 등 두 종목에서 총 2조4000억원가량을 순매도한 것으로 추산된다.

증권가에서는 AI 투자 수익성과 메모리 반도체 기업의 이익 지속성에 대한 의구심이 누적된 상황에서 규제 우려가 추가 매도 요인으로 작용했다고 분석한다. 다만 실제 규제 시행이나 AI 수요 감소가 확인되지 않은 만큼 최근 하락에는 투매 성격이 강하다는 평가도 나온다.

한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 말했다.

허재환 유진투자증권 연구원도 "현재로서는 AI 투자가 급격히 감소하거나 미국 경기가 심각하게 둔화될 것이라는 우려는 모두 과도하다"고 말했다.

◆ 반복되는 급락장…과거와 다른 AI 투자 불확실성

국내 증시는 올해 들어 여러 차례 급격한 하락을 경험했다. 지난 7월 13일 코스피는 8.95% 급락하며 서킷브레이커가 발동됐고, 10월 16일에도 6% 넘게 하락하면서 매도 사이드카가 발동됐다.

과거에도 대외 충격으로 거래가 중단된 사례가 있었다. 2020년 3월 코로나19 확산 당시에는 글로벌 경기 침체 우려가, 2024년 8월에는 미국 경기 침체 가능성과 글로벌 위험자산 회피 심리가 증시 급락의 주요 원인이었다.

이번 하락은 AI 산업의 투자 지속성과 반도체 기업의 미래 이익에 대한 우려가 중심이라는 점에서 차이가 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선 전망이 유지되는 상황에서도 주가가 급락하면서 현재 실적보다 향후 성장 지속성에 대한 불확실성이 크게 반영되고 있다는 분석이다.

여기에 글로벌 증시의 공포 심리와 파생상품 거래가 매도 압력을 키웠다는 평가도 나온다. 신한투자증권에 따르면 미국 증시의 변동성지수(VIX)는 28.2 수준까지 상승했고 공포·탐욕지수는 20으로 극단적인 공포 구간에 진입했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "일부 헤지펀드 청산설 등 급격한 투매성 매도세가 나타났다"며 "나스닥 200일선 등 지지선 이탈 속 풋옵션 거래 급증이 연쇄 작용을 일으키며 매도 압력이 증가했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스피는 장중 5000선이 무너지고 하락 폭이 8%를 넘어서면서 서킷브레이커가 발동됐다. 코스닥시장에서도 지수가 6% 이상 급락하며 매도 사이드카가 발동되는 등 양 시장에서 매도세가 확산됐다. 2026.11.06 starbean@newspim.com

증권가 "이미 바닥권" 평가 속 추가 조정 경계

코스피가 장중 5000선 아래까지 밀려나면서 증권가에서는 바닥권 진입 평가와 단기 변동성에 대한 경계감이 함께 나오고 있다. 기업 실적과 밸류에이션을 고려하면 주가가 이미 낮은 수준이라는 분석이 나오는 반면, AI 투자 불확실성과 외국인 매도세가 이어지면서 추가 조정 가능성도 배제하기 어렵다는 전망이다.

하장권 한화투자증권 연구원은 "가격은 이미 바닥권"이라며 "AI 관련 기업을 제외한 코스피의 기업가치는 장부가에도 미치지 못하고, 현재 주가에 반영된 자기자본이익률(ROE)도 실제 기업들이 기록한 수준보다 낮다"고 분석했다.

전문가는 외국인 매도세가 삼성전자와 SK하이닉스에 집중된 배경으로 메모리 반도체 기업들의 이익 지속성에 대한 의구심을 꼽았다. 그는 "매도 강도는 이미 정점을 지났고, 초점은 Capex(설비 투자 비용) 확대에서 지속 가능성으로 이동했다"고 설명했다. 반도체 기업들의 실적에 대한 신뢰가 회복되면 외국인 수급도 개선될 수 있다는 판단이다.

미국 중간선거 이후 정책 불확실성이 국내 증시에 미칠 영향도 살펴볼 필요가 있다는 분석이다. 조병현 다올투자증권 연구원은 "중간선거는 정책 기조를 바꾸는 이벤트가 아니라 강도를 조절하는 이벤트"라며 "민주당 스윕은 '정책 전환'이 아닌 '견제 기능 확충'"이라고 말했다.

증권가에서는 향후 증시 회복을 위해 AI 투자 지속성에 대한 확인과 외국인 매도세 진정이 필요하다고 보고 있다. 미국 데이터센터 규제 강화 움직임이 실제 건설 지연으로 이어지는지, 빅테크 기업들이 설비투자 계획을 축소하는지가 국내 반도체 기업들의 실적 전망에도 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

특히 다음 주 예정된 코어위브와 네비우스 등 미국 네오클라우드 기업들의 실적 발표가 단기적인 판단 기준이 될 전망이다. 이들 기업의 투자 계획과 수익성 전망에 따라 AI 인프라 수요의 지속 여부와 국내 반도체주의 향후 주가 흐름에도 영향을 미칠 것으로 예상된다.

한지영 키움증권 연구원은 "현재 국내 증시는 이익 전망 상향과 낮아진 밸류에이션 등 전통적인 펀더멘털 논리가 주가에 반영되지 않는 상황"이라며 "당분간 반도체주의 변동성이 높겠지만 미국 중간선거 이후 불확실성의 영향을 상대적으로 덜 받는 업종으로 대응 범위를 확대하는 것도 대안"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com

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신임 법무장관에 민변 출신 이용철 '성남라인' [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 6일 새 법무부 장관에 이용철(66·순창) 현 방위사업청장, 국세청장에 안덕수(55·부산) 서울지방국세청장을 후보로 지명했다. 청와대 새 정무수석으로는 최인호(60·창녕) 더불어민주당 재선 의원 출신인 주택도시보증공사 사장을 임명했다. 임광현 대통령 비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 인사 발표 브리핑을 했다. 임 실장은 "국민의 목소리를 더 많이 듣고 소통하겠다는 의지이며 국민 삶 속에 정책 변화와 효능감이 체감될 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"고 이번 인사 방향을 설명했다. 임 실장은 이 법무장관 후보에 대해 "민주사회를 위한 변호사 모임 출신으로 인권 보호와 민주 가치 증진에 힘써 온 변호사"라며 "참여정부 민정수석실 민정2비서관과 법무비서관을 역임하며 반부패와 제도개혁을 주도한 바 있다"고 소개했다. 임 실장은 "법조인이면서도 구조개혁 등 다양한 행정 경험을 갖춘 만큼 새로운 형사사법 체계를 안착시키고 누구도 소외되거나 억울한 일을 겪지 않는 법무 행정을 할 것으로 기대된다"고 이번 인선 배경을 설명했다. 임 실장은 이 후보가 과거 대장동 사건에 연루됐다는 언론 질문에 "그 부분은 검증 때 감안됐고 자세한 건 국회 인사청문회 때 본인이 소명할 걸로 기대한다"며 "적임자를 뽑기 위해 다양한 많은 분에 대한 검증이 있었다"고 밝혔다.  안 국세청장 후보에 대해 임 실장은 "국세청 1조사국장과 징세법무국장, 납세자보호담당관 등 주요 보직을 두루 거친 세무 행정 전문가"라며 소개했다. 임 실장은 "성실하게 세금을 내는 국민이 손해 보지 않도록 악의적 탈세와 숨긴 재산은 끝까지 추적해 조세 정의를 실현할 것으로 기대한다"고 인선 이유를 설명했다. 최 정무수석 내정자에 대해 임 실장은 "부산 지역 재선 국회의원 출신으로 민주당 최고위원과 수석대변인을 역임하며 소통과 통합의 가치를 실천해 온 정치인"이라고 소개했다. 임 실장은 "우리 사회의 통합과 성장을 위해 더 낮은 자세로 여야, 국민과 소통하며 국민이 하나 되는 정치를 뒷받침할 것으로 기대한다"고 인선 배경을 설명했다.  임 실장은 "청와대 내부 인사는 검토가 되는 대로 업무의 연속성과 개혁 성과, 국민 체감을 위해서 필요한 경우에는 적당한 시점에 인사를 하도록 하겠다"고 밝혔다. pcjay@newspim.com 2026-11-06 15:53
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美 반도체 쇼크에 코스피 8%대 폭락 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 6일 코스피가 장 초반 8% 넘게 급락하면서 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 간밤 미국 반도체주 폭락 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 10% 안팎의 하락세를 보인 가운데 코스닥에서도 매도 사이드카가 발동되는 등 국내 증시 전반으로 매도세가 확산하고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 22분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47을 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 426억원, 865억원 순매수하고 있으며 외국인은 1337억원 순매도하고 있다. 이날 오전 9시 3분 33초 유가증권시장에 서킷브레이커 1단계가 발동됐다. 이에 따라 코스피 현물과 선물 거래가 20분간 중단됐다. 코스피 시가총액 상위 종목은 일제히 하락했다. 삼성전자는 전 거래일 대비 9.98% 내린 18만1400원을 기록했으며 SK하이닉스는 11.71% 하락한 111만6000원으로 집계됐다. 삼성전자우(-8.60%), SK스퀘어(-13.47%), LG에너지솔루션(-3.47%), 삼성바이오로직스(-1.71%), 삼성전기(-14.30%), 현대차(-6.81%), KB금융(-4.90%), 셀트리온(-3.95%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자]2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 美 반도체지수 12% 폭락…데이터센터 규제 우려에 기술주 급락 국내 증시 급락은 간밤 미국 반도체주를 중심으로 나타난 대규모 매도세의 영향으로 분석된다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 이후 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 이어지는 가운데 반도체 기업들의 실적 전망과 AI 투자 지속성에 대한 불안까지 겹쳤다. 5일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 3.44%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 4.36%, 나스닥종합지수는 5.52% 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 급락했다. 개별 종목별로는 마이크론이 17.46%, AMD가 17.26% 떨어졌다. 엔비디아(-9.26%), 브로드컴(-10.43%), 어플라이드머티어리얼즈(-13.60%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 마이크론의 대만 공장 건설 중단 소식과 퀄컴의 부진한 실적 전망 등도 반도체 업종 전반에 부담으로 작용했다. 임정은 KB증권 연구원은 "민주당 의회 장악에 따른 AI 규제 강화 우려에 기술주 투매 집중"이라며 "데이터센터 거점인 텍사스, 조지아주에서도 민주당 후보 승리. 데이터센터 건설 중단 등 규제 강화 공포 확산"이라고 분석했다. ◆ 코스닥도 매도 사이드카 발동…반도체 소부장주 동반 급락 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 43.44포인트(6.40%) 내린 634.97을 기록하고 있다. 기관과 외국인이 각각 25억원, 823억원 순매수하고 있으며 개인은 845억원 순매도하고 있다. 코스닥 시장에서도 이날 오전 9시 6분 2초 매도 사이드카가 발동됐다. 이에 따라 프로그램 매도호가의 효력이 5분간 정지됐다. 코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠은 전 거래일 대비 7.23% 내린 19만6200원을 기록했으며 에코프로(-5.49%), 에코프로비엠(-7.80%), 주성엔지니어링(-8.04%), 레인보우로보틱스(-9.27%), HLB(-4.94%), 삼천당제약(-7.30%), 리노공업(-6.56%), 심텍(-10.11%), 이오테크닉스(-7.80%) 등도 약세다. 한국거래소에서 6일 오전 9시 12분 기준 코스피는 전 거래일 대비 460.33포인트(8.55%) 내린 4923.47에 거래되고 있다. [사진=설희기자] 2026.11.06 nylee54@newspim.com ◆ 증권가 "AI 투자 축소 여부 확인 필요"…외국인 매도 부담 지속 전날 국내 증시에서 외국인의 대규모 매도가 이어졌다는 점도 부담이다. 지난 5일 코스피는 전 거래일 대비 5.28% 하락한 5383.80에 마감했다. 외국인은 유가증권시장에서 약 3조4000억원을 순매도했으며 이 가운데 약 2조7000억원이 반도체 업종에 집중됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 전날 각각 7.57%, 9.46% 하락했다. 키움증권에 따르면 당시 코스피 하락률 5.3% 가운데 반도체 업종의 하락 기여도가 약 4.6%포인트에 달했다. 증권가에서는 미국 데이터센터 규제 강화 우려가 단기적으로 국내 반도체주에 부담으로 작용할 것으로 보고 있다. 다만 규제 범위와 실제 프로젝트 지연 여부가 확정되지 않은 만큼 AI 투자 축소 가능성은 추가로 확인해야 한다는 분석이다. 한지영 키움증권 연구원은 "아직 구체적인 규제 범위, 실제 지연 여부, AI 수요 감소도 확인되지 않았다는 점을 감안 시, 전일 미국 증시에서의 AI주 폭락은 투매 성격이 짙다고 볼 수 있다"고 분석했다. 이어 "미국 대형 기술기업들의 설비투자 계획 변경 여부와 국내외 반도체 기업들의 2028년 실적 전망 조정 여부를 확인하면서 관망할 필요가 있다"고 설명했다. 한편 오전 9시 2분 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 0.10원 오른 1341.10원을 기록했다. nylee54@newspim.com 2026-11-06 09:29

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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