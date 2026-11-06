WSJ "앤스로픽 몸값 1.5조 달러에서 1조 달러로 낮아질 수도"

AI 핵심 요약beta
- 앤스로픽은 5일 기업가치가 1조달러로 낮아질 수 있다는 전망이 나왔다
- 앤스로픽은 이달 중순 IPO에서 조달액을 1000억달러에서 줄일 수 있다
- AI 규제 우려와 기술주 급락으로 상장 연기 가능성도 제기됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 글로벌 증시의 인공지능(AI) 열풍이 꺾이면서 당초 1조5000억 달러로 예상됐던 앤스로픽의 기업가치가 1조달러 수준까지 낮아질 수 있다는 전망이 투자자들 사이에서 나오고 있다고 현지시간 5일 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
AI 모델 개발사인 앤스로픽은 이달 중순 IPO를 목표로 하고 있다. 그간 시장에선 앤스로픽이 이번 상장을 통해 최대 1000억 달러의 신규 자금을 조달하는 한편, 회사 가치를 1조5000억 달러로 평가받을 것이라는 예상이 주를 이뤘다.
그러나 신문에 따르면 IPO에 참여할 계획인 주요 투자자 3명은 앤스로픽의 기업가치 평가액을 낮춰야 할 수 있다고 밝혔다. 이 가운데 한 명은 기업가치가 1조 달러 수준으로 낮아질 가능성도 제기했다.
당초 기대대로면 지난 6월 스페이스X가 세운 기록을 뛰어넘는 사상 최대 IPO가 될 것으로 예상됐지만, 중간선거 이후 AI 산업에 대한 규제 강화 우려와 기술주 급락이 맞물리면서 투자 환경이 급변한 것이다.
앤스로픽이 신규 자금 조달 규모를 줄일 가능성도 거론된다. IPO 참여를 계획 중인 한 투자자는 IPO를 통한 회사의 신규 자금 조달 규모가 1000억달러에서 약 800억달러로 줄어들 수 있다고 말했다.
상장 시기를 늦출 가능성도 제기된다. 최근 기술주 폭락으로 큰 손실을 입은 기관투자자들이 단기간에 다시 AI 산업에 대규모 자금을 투입하도록 설득하기가 쉽지 않기 때문이다.
다만 앤스로픽의 빠른 매출 성장세가 기업가치 하락 압력을 완화할 수 있다는 기대도 남아 있다.
신문이 전한 바에 따르면 앤스로픽의 10월 말 기준 연환산 매출은 800억달러를 넘어섰다. 전월보다 증가한 수치다. 일부 투자자들은 이 같은 실적을 확인한 뒤 기업가치 조정 여부를 판단해야 한다는 입장이다.
AI 기업들의 자금 조달 환경이 악화하고 있다는 신호는 경쟁사 오픈AI에서도 나타나고 있다.
WSJ의 앞선 보도에 따르면 오픈AI는 300억 달러 조달을 목표로 신규 투자 유치에 나섰지만 현재까지 목표액의 절반에도 못 미치는 110억달러를 확보하는 데 그쳤다. 자금 조달 과정에서 인정받은 기업가치도 1조2500억달러로, 당초 목표보다 낮았다.
osy75@newspim.com